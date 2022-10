Biker kracht in Lkw: Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Von: Katarina Amtmann

Ein Motorradfahrer starb bei einem Unfall auf der A70 in Bayern (Symbolbild) © IMAGO / Andreas Haas

Ein Motorradfahrer fuhr auf der A70 in Bayern auf einen Lkw auf. Der Mann starb noch am Unglücksort, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Bamberg - In Oberfranken hat sich am Mittwoch (5. Oktober) ein tödlicher Unfall ereignet. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

A70/Memmelsdorf: Biker kracht in Lkw und stirbt

„Mit hoher Geschwindigkeit fuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Unterfranken am frühen Mittwochnachmittag auf der A70 bei Memmelsdorf auf einen Lastwagen auf“, heißt es dort zum Unfallhergang. Trotz des schnellen Eingreifens des Rettungsdienstes kam für den Mann jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Beide Verkehrsteilnehmer waren derzeitigen Erkenntnissen nach gegen 13.35 Uhr auf der A70 in Fahrtrichtung Bamberg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Scheßlitz und dem Autobahnkreuz Bamberg war der Fahrer einer Zugmaschine (61) mit Sattelauflieger gerade im Begriff ein anderes Fahrzeug zu überholen. Der Biker erkannte die Situation wohl zu spät, er konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Durch den massiven Zusammenstoß erlitt der 59-Jährige tödliche Verletzungen, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3000 Euro.

Beamte der Verkehrspolizei Bamberg wurden bei der Unfallaufnahme von einem Sachverständigen unterstützt. Die Autobahn musste zeitweise vollständig gesperrt werden. (kam)

Ein Motorradfahrer geriet im Kreis Hof in den Gegenverkehr und krachte in zwei Autos. Der Mann starb trotz sofortiger Hilfe noch an der Unfallstelle.