Autobatterien geladen: Lkw geht auf bayerischer Autobahn in Flammen auf

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Erst gab es einen Knall, dann ging der Motor aus. Ein Lkw-Fahrer brachte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen, bevor es in Flammen aufging.

Hof - Ein mit Autobatterien beladener Lkw ist auf der A72 im Landkreis Hof am Montag, 22. Mai, in Flammen aufgegangen. Der Lastwagen ist anschließend ausgebrannt.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Lkw geht auf A72 in Bayern in Flammen auf - Autobatterien geladen

Der Lkw-Fahrer (50) berichtete von einem lauten Knall während der Fahrt am Montag. Seinen Aussagen zufolge ist anschließend der Motor ausgegangen und Rauch aus der Motorhaube aufgestiegen. Er hielt daraufhin den Laster auf dem Standstreifen an und stieg aus, wie die Polizei am Dienstag, 23. Mai, mitteilte.

Ein Großteil der 23 Paletten mit neuen Autobatterien wurde durch das Feuer zerstört, wie es weiter hieß. Brandursache war vermutlich ein Turboladerschaden. Der Verkehr wurde für mehrere Stunden umgeleitet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro. (kam/dpa)

Der Lkw stand in Flammen. © NEWS5 / Fricke

Beim Abbiegen erfasste eine Autofahrerin einen 17-Jährigen auf seinem Motorrad. Beide Fahrzeuge entzündeten sich und brannten aus. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.