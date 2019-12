Lkw kracht gegen Brückenpfeiler an Autobahn und wird völlig zerstört: Fahrer stirbt

Auf der A73 kam es am Freitagmorgen (13. Dezember) zu einem schweren Unfall. Ein Lkw krachte gegen einen Brückenpfeiler und hinterließ ein Trümmerfeld - der Fahrer starb.

Ein Lastwagenfahrer kam ums Leben.

Die Beamten zogen drei unbelehrbare Autofahrer aus dem Verkehr.

Eggolsheim - Ein tödlicher Unfall hat sich am Freitagmorgen (13. Dezember) auf der A73 ereignet. Zwischen Forchheim und Bamberg verlor ein Lkw-Fahrer (52) aus noch unbekannten Gründen gegen 6.20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann kam nach links von der Fahrbahn ab.

Der Laster prallte dann nach aktuellen, bisher unbestätigten Informationen vom Unfallort in Schräglage gegen einen Brückenpfeiler der Verbindungsstraße von Eggolsheim in Richtung Neuses an der Regnitz. Der Aufbau des 12-Tonners wurde dabei komplett zerstört und landete zusammen mit der Ladung auf der Fahrbahn. Neben dem Führerhaus blieb nur eine Seitenwand bestehen. Der Aufprall konnte den Lkw jedoch nicht stoppen. Er stellte sich wieder auf die Räder und krachte nach circa 50 Metern noch einmal in die Leitplanke. Dadurch wurde die Fahrt des Lkws gestoppt.

Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Herumfliegende Trümmerteile trafen einen Wagen auf der Gegenfahrbahn. Die Fahrerin erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus.

A73/Eggolsheim: Beamte ziehen Unbelehrbare aus dem Verkehr

Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Dabei zogen die Beamten drei unbelehrbare Autofahrer aus dem Verkehr, als diese mit ihrem Handy Bilder machten. Durch die zwischenzeitliche Vollsperrung der A73 entstand ein Chaos im Berufsverkehr. Derzeit (Stand 12.15 Uhr) dauert die Sperrung in Fahrtrichtung Suhl noch an, ein Fahrstreifen in Richtung Nürnberg ist wieder befahrbar, wie die Polizei mitteilte.

