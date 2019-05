Fliegerbombe auf A73 bei Nürnberg gefunden: Autobahn gesperrt - Sprengung ab 14 Uhr 

Auf der A74 bei Nürnberg wurde bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden. Aktuell ist die Autobahn dort gesperrt.

Nürnberg - Der Fund eines Bombenblindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg hat die Bauarbeiten auf der Autobahn Feucht-Nürnberg (A73) gestoppt. Die Bombe sei zwischen der Ausfahrt Nürnberg-Zollhaus und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Polizei Nürnberg am Montag mit.

Blindgänger auf A73 bei Nürnberg gefunden: Sprengung am Nachmittag geplant

Da sich eine Entschärfung des Blindgängers als zu heikel erwiesen habe, habe sich der Sprengmeister für eine kontrollierte Detonation entschieden. Wie der BR berichtet, soll die Fliegerbombe gegen 14 Uhr gesprengt werden. Der betreffende Autobahnabschnitt ist zudem gesperrt.

Blindgänger aus Zweiten Weltkrieg gefunden: A73 bei Nürnberg wird gesperrt

Die wichtige Zubringer-Autobahn werde daher vermutlich in den Nachmittagsstunden eine halbe Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden müssen, hieß es. Der betroffene Autobahnabschnitt liegt in einem weitläufigen Waldgebiet.

Immer wieder werden in Bayern Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Nach einem Fund an der A3 musste die Autobahn gesperrt werden. In Regensburg musste nach dem Fund einer Fliegerbombe neben mehreren Hochhäusern auch eine Schule und ein Kindergarten evakuiert werden. In München wurden sogar zwei Fliegerbomben kurz hintereinander gefunden, berichtet tz.de*.

