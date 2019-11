Fahrer (19) kommt von Autobahn ab und kracht in Betonwand - Frau stirbt

Zu einem tödlichen Unfall kam es in der Nacht auf der A73 bei Zapfendorf. Ein Autofahrer (19) kam von der Straße ab und prallte gegen eine Betonwand. Eine Frau (32) starb.

Zapfendorf - Bei einem Verkehrsunfall auf der A73 in Oberfranken ist eine Frau ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Wagen des 19-jährigen Fahrers war in der Nacht aus noch ungeklärten Gründen zwischen Breitengüßbach-Nord und Zapfendorf in Richtung Suhl von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto fuhr anschließend gegen eine Betonwand, wie die Polizei mitteilte.

A73/Zapfendorf: 32-Jährige stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Nähere Angaben zu den Unfallopfern machten die Beamten nicht. Die 32-jährige Frau starb in der Nacht im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Die linke Fahrspur konnte trotz des Unfalls offen bleiben.

In der Nacht sorgte ein umgestürzter Lkw auf der A3 für einen kilometerlangen Stau. Er hatte dabei einen Baum umgerissen - mehrere Autos konnten nicht mehr bremsen. Auf der A8 ist erst kürzlich ein Lkw-Fahrer von der Straße abgekommen. Er war betrunken - und per Haftbefehl gesucht. In Tüßling ist ein Student mit dem Auto ebenfalls von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt - er starb.

dpa/kam