Schwerer Unfall auf A8 - Rettungshubschrauber landet - Stau

Ein schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen hat sich auf der A8 im Landkreis Rosenheim ereignet. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückt an. Es gibt Verletzte.

Update, 15.40 Uhr: Die Unfallstelle ist laut Verkehrspolizei Rosenheim inzwischen geräumt und die Fahrbahn wieder freigegeben. Im Moment gibt es noch einen Rückstau von etwa 5 Kilometern, der sich in Kürze auflösen dürfte.

Erstmeldung 14.50 Uhr

Frasdorf - Auf der A8 zwischen Frasdorf und Rohrdorf Richtung München hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort. Ein Rettungshubschrauber musste landen. Die Autobahn war dafür in Richtung München zeitweise komplett gesperrt.

Mehrere Pkw sind daran beteiligt. Es gibt mehrere Verletzte und Schwerverletzte. Bisher unbestätigten Angaben vom Unfallort zufolge sind sieben Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Er geschah dem Vernehmen nach an einem Stauende. Die Fahrbahn ist offenbar auf nur eine Spur begrenzt.

Schwerer Unfall auf A8 bei Frasdorf - Rettungshubschrauber landet

Bereits am Morgen hat sich ein schwerer Unfall auf der A8 ereignet. Ein Lkw voll mit Schweinehälften ist auf der A8 umgekippt. Der Fahrer hatte grob seine Ruhezeiten überzogen. Auch dort laufen die Bergungsarbeiten bis in den Abend hinein.

kmm