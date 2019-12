Zu Fuß auf A8 unterwegs: Frau von mehreren Fahrzeugen erfasst und tödlich verletzt

Sie war zu Fuß unterwegs und wurde von mehreren Fahrzeugen erfasst. Nachdem eine Frau auf der A8 ums Leben gekommen ist, dauern die Ermittlungen der Polizei an.

Friedberg - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Sonntagabend (08.12.2019) auf der A8 von Stuttgart in Richtung München. Kurz vor der Ausfahrt Friedberg (Lkr. Aichach-Friedberg) war nach ersten Informationen eine 79-jährige weibliche Person zu Fuß auf der Autobahn unterwegs, als sie von mehreren Fahrzeugen erfasst und tödlich verletzt wurde. Mindestens drei Autos sollen in den Unfallhergang verwickelt sein.

News5-Informationen zufolge wurde eine Person durch die Umstände des Unfallgeschehens leicht verletzt. Mit unter den beteiligten Unfallfahrzeugen ist zudem noch ein Notarzteinsatzfahrzeug der Rettungswache Friedberg. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unbekannt.

Tödlicher A8-Unfall: Frau von mehreren Fahrzeugen erfasst

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Ursache, wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter bestellt, welcher mit der Polizei die Arbeit aufgenommen hat.

Die Autobahn in Fahrtrichtung München musste für die Zeit Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung voll gesperrt bleiben.

mm/tz

