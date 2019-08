Schwerer Unfall auf A8: Auto mit Familie überschlägt sich

Auf der A8 bei Neukirchen hat sich am Sonntagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto überschlug sich. In ihm saß eine Familie mit zwei Kindern.

Neukirchen - Am frühen Sonntagmorgen (4. August) hat sich gegen 5.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A8 bei Neukirchen in Richtung Salzburg ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Familie aus dem Landkreis Schwäbisch-Gmünd mit ihrem Pkw in Höhe Teisenberg unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und landete schwer beschädigt in einer Böschung am Straßenrand.

Im Auto befanden sich laut Informationen der Einsatzkräfte zwei Erwachsene und zwei Kinder. Ein Elternteil wurde den Rettern zufolge schwer verletzte, das zweite Elternteil leicht. Die beiden Kinder, die sich ebenfalls im Auto befanden, blieben glücklicherweise nahezu unverletzt.

Schwerer Unfall auf A8: Sperrung aufgehoben - Rückstau noch aktiv

Da die Autobahn in Richtung Süden für die Dauer von etwa einer halben Stunde voll gesperrt wurde, bildete sich aufgrund des ferienbedingt hohen Reiseverkehrs umgehend ein langer Rückstau. Nach Abtransport der Verletzten durch das Bayerische Rote Kreuz in umliegende Krankenhäuser konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Die Unfallstelle ist mittlerweile geräumt, dennoch gibt es einige Behinderungen im Fließverkehr.

Erneuter Unfall auf A8: Vor Kurzem verunglückte Familie bei Brunnthal schwer

Ebenfalls auf der A8 bei Brunnthal hat sich vor Kurzem ein ebenfalls sehr schwerer Unfall ereignet. Eine Familie aus den Niederlanden, bestehend aus Vater Mutter und drei Kindern war ebenfalls mit dem Wagen von der Straße abgekommen. Diese Familie hatte leider weniger Glück. Ein Kleinkind und der Familienvater starben.

Die Mutter, die auch am Steuer gesessen hatte, sowie zwei weitere Kinder schwebten bisher weiter Lebensgefahr. Zur Unfallursache gab es bislang nur Vermutungen. Wie es den Verletzten aktuell geht und ob sie wieder vollständig genesen, ist ebenfalls unbekannt. Währenddessen ereignete sich in Hallbergmoos ein tödlicher Unfall - wie drei Radfahrer reagierten, ist unfassbar. Davon berichtet Merkur.de*. Ebenfalls berichtet das Portal über einen schweren Unfall auf der A8 Richtung München, der einen Riesenstau auslöste.

