Schweizer rast mit Luxuswagen über A8 - als Polizisten die Verfolgung aufnehmen, wird er noch dreister

Mit satten 453 PS unter der Haube hat ein Fahrer die Verkehrspolizei Rosenheim in Atem gehalten. Mit 144 Stundenkilometer raste er bei Schneeregen über die A8.

So ein stattliches Auto und so ein rücksichtsloser Fahrer: Die Beamten der Verkehrspolizei Rosenheim mussten am Sonntag um 15 Uhr richtig auf das Gaspedal drücken, um einen in der Schweiz ansässigen Autofahrer hinter her zu kommen. Dieser lenkte mit Bleifuß einen Chevrolet Camaro mit satten 453 PS auf der A8. Als ihn die Beamten im zivilen Fahrzeug folgten, überholte der 28-jährige Autolenker mehrere Fahrzeuge unerlaubt rechts. Die Polizisten stellten zu dem Zeitpunkt eine Geschwindigkeit von 144 Stundenkilometer fest - in einer 80er-Zone und bei heftigem Schneeregen. Kurze Zeit später fuhr er sogar mit 154 km/h bei erlaubten 120.

400 Euro Strafe, ein Punkt in Flensburg und ein Monat Fahrverbot

Der Fahrer musste vor Ort ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro bezahlen, erhielt einen Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot in Deutschland. Aufgefallen ist der Raser der zivilen Streife auf Höhe des Autobahnparkplatzes Eulenauer Filz.

