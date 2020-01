Auf A8: Mann rast in Mittelleitplanke - Auto überschlägt sich: Polizei hat erste Vermutung

In den frühen Morgenstunden ist ein Fiat in die Mittelleitplanke auf der A8 gekracht und auf dem Dach gelandet. Die Polizei hat bereits erste Vermutungen zur Ursache.

Am Dienstagmorgen (21. Januar) verursachte ein Mann aus dem Raum Rosenheim auf der A8 einen Unfall.

Er krachte in die Leitplanke.

Die Polizei hat erste Vermutungen zur Ursache.

Siegsdorf - Am Dienstagmorgen, 21. Januar, kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Salzburg zwischen Siegsdorf und Neukirchen zu einem schweren Unfall. Das teilte die Verkehrspolizei mit. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an.

Unfall auf der A8: 27-Jähriger kracht mit Auto in Mittelleitplanke

Laut Verkehrspolizei Rosenheim war der Mann mit seinem Fiat auf Höhe Voglinger Wald unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Der Wagen kam gegen zwei Uhr morgens von der Fahrbahn ab und krachte in der Mittelleitplanke. Der Fiat des 27-Jährigen überschlug sich und landetet auf dem Dach. Noch ist die Ursache unklar, die Beamten gehen aber von einer Mischung aus erhöhter Geschwindigkeit und Glatteis aus.

Ein weiterer Unfall hat sich am Sonntag auf der A8 zwischen Augsburg und Ulm ereignet. Mehrere Rettungshubschrauber waren im Einsatz.*

Fahrer wurde mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht - Auto hat Totalschaden

Der Fahrer, der stark nach Alkohol roch, wurde sofort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bad Reichenhall gebracht. Vor Ort sicherten die Verkehrspolizei Rosenheim und die Feuerwehren aus Siegsdorf und Vogling die Unfallstelle. Das Auto hat einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 6000 Euro. Der 27-jährige Fahrer aus dem Raum Rosenheim hatte Glück im Unglück und ist nur leicht verletzt.

Video: Erste Brücke wegen Glatteis gesperrt: Das sollten Sie bei Eis beachten

Alle News aus ganz Bayern lesen Sie immer aktuell im Bayern-Ressort auf Merkur.de*.

In Achenkirch in Tirol kam es am Mittwoch (15. Januar) zu einem schlimmen Rodelunfall. Ein Bayer (20) kam von der Bahn ab und verunglückte tödlich. Der Unfall gibt Rätsel auf.*

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.