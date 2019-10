Lkw-Fahrer kommt von Autobahn ab: er war betrunken - und per Haftbefehl gesucht

Ein Lkw-Fahrer konnte am Montag von der Leitplanke nicht mehr aufgehalten werden. Es war nicht sein erstes Vergehen gegen die Straßenverkehrsordnung.

Teisendorf - Am Montag ist ein Lkw-Fahrer auf der A8 Richtung München von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung am Straßenrand gefahren.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei er leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Wegen eines ähnlichen Vorfalls wurde der Fahrer bereits in Baden-Württemberg per Haftbefehl gesucht.

Teisendorf: Per Haftbefehl gesuchter Lkw-Fahrer kommt von Autobahn ab

Der Mann sei laut Polizei immer wieder an der Leitplanke der Autobahn entlang gestreift. Auf Höhe des Ortsteils Neukirchen habe keine Schutzplanke das Fahrzeug mehr aufhalten können, sodass der Wagen in einen Graben abrutschte.

+ Zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr Neukirchen und des Bayerischen Roten Kreuzes waren im Einsatz. © Bayerisches Rotes Kreuz / Kreisverband Berchtesgadener Land

Ein Alkoholtest zeigte laut Polizei einen Wert im Bereich der Fahruntüchtigkeit an. Somit musste der Lkw-Fahrer seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

dpa/lb

Bei einem schweren Unfall auf der A8 kam ein Lkw von der Straße ab. Gaffer behinderten die Rettungskräfte. Verständnislose Fahrer gab es auch bei einem Unfall bei Holzkirchen. Sie blockierten die Rettungsgasse bei einem schlimmen Motorradunfall. Ein anderer Fahrer übersah ein Stauende.