87-Jährige dreht auf der Autobahn einfach um - und kracht frontal in einen Ford

Von: Christoph Gschoßmann

Eine 87-Jährige drehte auf der Autobahn um - ein schwerer Unfall war die Folge. © Leitner, BRK BGL

Eine Frau dreht auf der Autobahn einfach um - sie wird zur Geisterfahrerin und kracht frontal in einen Ford. Wie durch ein Wunder überlebt sie den Unfall.

Piding/München - Fürchterlicher Unfall auf der Autobahn A8: Eine 87-Jährige wendete ihr Auto und wurde plötzlich zur Geisterfahrerin. Es kam, wie es kommen musste: Die alte Dame krachte frontal in einen entgegenkommenden Wagen. Wie durch ein Wunder gab es keine Tote bei dem Unfall, doch die Verursacherin des Unfalls zog laut Polizeibericht schwere Verletzungen davon.

Laut den Beamten fuhr die Frau aus dem Landkreis Berchtesgadener Land am Dienstag (26. April 2022) gegen 10:40 Uhr auf die Autobahn zwischen Bad Reichenhall und dem Grenzübergang in Richtung Österreich. Zunächst fuhr sie in Richtung Salzburg. Dann tat sie das Unerklärliche: Mit ihrem Daihatsu hielt sie zunächst in einer Pannenbucht und wendete dann. Als Geisterfahrerin wäre sie um ein Haar fast direkt in zwei entgegenkommende PKWs gekracht, doch diese konnten noch ausweichen, wobei sie leicht gestreift wurden. Der nächste Wagen, ein Ford Galaxy, hatte weniger Glück.

A8: Feuerwehr muss 87-Jährige aus ihrem Unfallfahrzeug befreien

Frontal knallte das Gefährt eines Österreichers in den Daihatsu. Laut Polizei ist der Mann 38, laut Bayerischem Roten Kreuz 37 Jahre alt. Der Fahrer zog mittelschwere Verletzungen davon und wurde wie die Frau in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Dabei musste die Freiwillige Feuerwehr Piding die Frau mit technischem Gerät aus ihrem Unfallfahrzeug befreien. Mit dem hydraulischen Rettungssatz wurde das Dach entfernt. Die Autobahn blieb daraufhin stundenlang gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein wurde eingebunden und ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 35.000 Euro. (cg)