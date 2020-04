Hier fliegt eine Feuerkugel über Bayern: Meteorit von der A9 aus sichtbar

Am Montag sorgte ein Himmelskörper über Bayern und darüber hinaus für Aufregung. Viele Zeugen meldeten sich bei uns, über den Verbleib des Meteoriten gibt es bislang jedoch keinen Aufschluss.

Ein Himmelskörper rauschte vom All aus am Montag über Bayern .

rauschte vom All aus am Montag . Zeugen meldeten sich bei uns - und lieferten Bildmaterial .

meldeten sich bei uns - und lieferten . Wo ist der Meteorit abgeblieben? Ein Umstand erschwert die Auflösung.

München–Die wenige Zeit, die jetzt zum Radlfahren bleibt, nutzten am Montag zwei Schwestern aus dem Werdenfelser Land. Es war 15.30 Uhr, sie befanden sich gerade zwischen Barmsee und Bärnbichl, da erhellte etwas Gleißendes den tiefblauen Himmel. „Etwa so groß wie ein Handball, es glühte leicht bläulich und kam an einer Wiese nahe der B 2 runter“, erinnern sich die beiden. „Es muss aufgeschlagen sein.“ Doch eine Suche blieb vergebens.

Meteorit über Bayern: Himmelsschauspiel am Montag Nachmittag

Das, was sie da sahen, dürfte jener Meteor gewesen sein, der um 15.33 Uhr bei wolkenlosen Himmel von Westen nach Osten über die Alpen gezogen war. Zunächst hatte es Sichtungen der Feuerkugel von Ellmau am Wilden Kaiser bis zum Mondsee im Salzkammergut gegeben, Am Dienstag aber meldeten sich mehr und mehr Zeugen: Sie schickten Berichte und Filme aus dem Oberallgäu, aus Südtirol, sogar aus Slowenien.

Patrick Möhrlein filmte den Meteoriten mit seiner im Auto installierten Dash-Cam, als er bei Ingolstadt auf die Autobahn 9 auffuhr. „Es leuchtete grell weiß, etwa drei bis vier Sekunden lang“, berichtete er. Möhrlein, stellvertretender Feuerwehrkommandant in Schwaben, informierte die Polizei. Er vermutete einen Aufschlag des unbekannten Flugobjekts in Ingolstadt – aber die Polizei suchte vergebens. Wo der Besucher aus dem All letztlich eintrat und wo möglicherweise Fragmente von ihm als Meteoriten einschlugen, darüber konnte bislang niemand Auskunft geben.

Ist der Feuerball über Bayern vollständig verglüht?

Der Grund: Es passierte bei Sonnenschein. „In der Nacht haben wir die Sterne als Fixpunkte und können so schnell die Koordinaten bestimmen“, erklärt Dieter Heinlein aus Augsburg. Er leitet das Feuerkugelnetzwerk des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Ohne Sterne müssen die Experten nun auf Berichte von Augenzeugen zur Abschätzung der Flugbahn vertrauen. Ein möglicher Aufschlagspunkt könnte zudem in einem Durchmesser von einem Dutzend Kilometer liegen.

Momentan gehen Forscher davon aus, dass dieser am Attersee (Oberösterreich) liegt – falls der Meteor sich bei seiner kurzen Reise durch die Erdatmosphäre nicht vollständig aufgelöst hat. Vor einigen Monaten war über Bayern schon einmal ein leuchtender Feuerball zu sehen, jedoch bei Nacht:

Solche Himmelskörper sind nicht so selten, die meisten verglühen aber vollständig. Selbst wenn sie es schaffen – was nur alle paar Jahre vorkommt – bleiben nur kleine Stücke aus Metallen oder Gesteinen übrig. Beim letzten großen Sturz auf Bayern, der sich am 6. April 2002 ereignete und damit genau 18 Jahre her ist, fanden sich drei Fragmente des Meteoriten Neuschwanstein. Sie wogen zusammen sechs Kilo.

Unterdessen hält hält Corona die Welt weiter in Atem: Ein bayerischer Landkreis ist Coronavirus-Hotspot und stellt sogar den US-Staat New York in den Schatten.