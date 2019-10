Schwerer Lkw-Unfall: Autobahn Richtung München zeitweise komplett gesperrt

Auf der Autobahn A9 hat sich am Mittwochmorgen ein Lkw-Unfall ereignet. Eine Person wurde schwer verletzt. Die Autobahn Richtung München war zeitweise komplett gesperrt.

Auf der A9 Richtung München hat sich am Mittwochmorgen (2. Oktober) ein Unfall mit zwei Lkw ereignet.

Die Autobahn A9 Richtung München wurde zwischen Pfaffenhofen und Allershausen zeitweise komplett gesperrt.

Alle drei Fahrspuren sind mittlerweile wieder freigegeben.

Update vom 2. Oktober 2019, 10.32 Uhr: Am Morgen ereignete sich auf der A9 ein schwerer Lkw-Unfall. Die Autobahn Richtung München war zeitweise komplett gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, sind alle drei Fahrspuren wieder freigegeben. Auch die Bergung des Lkw ist mittlerweile abgeschlossen.

#A9 Ri. #München zw. #Pfaffenhofen & #Allershausen:

Alle drei Fahrspuren sind wieder freigegeben. Die Bergung des Lkw ist soweit abgeschlossen.

Gute Fahrt allen! — Polizei Oberbayern N (@polizeiOBN) 2. Oktober 2019

A9/Bayern: Schwerer Lkw-Unfall - zwei Fahrspuren wieder frei

Update vom 2. Oktober 2019, 9.53 Uhr: Nach der linken Fahrspur wurde nun auch die mittlere Fahrspur wieder freigegeben. Der Abschleppdienst ist mit der Bergung des beschädigten Lkw beschäftigt. Das teilte die Polizei auf Twitter mit.

#A9 Ri. #München zw. #Pfaffenhofen & #Allershausen:

Nun wurde auch die mittlere Fahrspur wieder freigegeben. Der Stau baut sich langsam ab. Der Abschleppdienst ist mit der Bergung des beschädigten Lkw beschäftigt. — Polizei Oberbayern N (@polizeiOBN) 2. Oktober 2019

A9/Bayern: Linke Fahrspur nach schwerem Unfall wieder freigegeben

Update vom 2. Oktober 2019, 8.42 Uhr: Die linke Fahrspur auf der A9 Richtung München zwischen Pfaffenhofen und Allershausen ist wieder frei befahrbar, twittert die Polizei Oberbayern. Allerdings würde die Bergung der Unfall-Lkws noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Am Mittwochmorgen gegen sieben Uhr war ein Laster in einen anderen Sattelzug gekracht.

#A9 Ri. #München zw. #Pfaffenhofen & #Allershausen:

Die linke Fahrspur ist nun wieder frei befahrbar. Die Bergung des verunfallten Lkw wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. — Polizei Oberbayern N (@polizeiOBN) 2. Oktober 2019

Update vom 2. Oktober 2019, 8.23 Uhr: Der Rettungshubschrauber ist mit dem Verletzten auf dem Weg ins Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Die linke Fahrspur kann in Kürze für den Verkehr freigegeben werden, heißt es weiter.

Schwerer Unfall auf der A9 - Rückstau bis zum Dreieck Holledau

Update vom 2. Oktober 2019, 7.51 Uhr: Bei dem Lkw-Unfall auf der A9 wurde eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, teilt die Polizei via Twitter mit. Die Feuerwehr versucht die Person zu befreien. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Die Polizei bittet die Unfallstelle auf der A9 weiträumig zu umfahren, es habe sich schon ein starker Rückstau bis zum Dreieck Holledau gebildet.

Autobahn A9 Richtung München komplett gesperrt - Lkw-Unfall

Erstmeldung, 2. Oktober 2019, 7.42 Uhr:

München - Ein Unfall mit zwei Lkw hat sich auf der A9 Richtung München zwischen Pfaffenhofen und Allershausen ereignet, teilt die Polizei mit. Momentan sei die Autobahn A9 Richtung München komplett gesperrt. Rettungskräfte sind vor Ort.

Autobahn A9 Richtung München komplett gesperrt - Lkw-Unfall

Weitere Infos folgen.

