Mit 219 Sachen durch Baustelle: Polizei schnappt Autobahnraser in Franken

Von: Tanja Kipke

Ein Raser war viel zu schnell auf der A9 unterwegs. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

1400 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot: Ein 24-jähriger Autobahnraser wurde am Wochenende von der Polizei geschnappt.

Bayreuth – Mit mehr als 200 Stundenkilometern ist ein Autofahrer trotz eines Tempolimits in Oberfranken über die A9 Richtung Berlin gerast. In der Spitze habe der 24-Jährige mit seinem Wagen 219 Stundenkilometer erreicht, obwohl wegen Baustellen nur 100 erlaubt gewesen seien, teilte die Verkehrspolizei Bayreuth am Sonntag mit.

Autobahnraser nach 46 Kilometern geschnappt: Strafverfahren läuft

Der junge Mann war nicht nur viel zu schnell unterwegs, er habe auch andere Fahrzeuge mit Lichthupe, Blinken und Auffahren zur Seite gedrängt. Nach 46 Kilometern konnte die Verkehrspolizei Hof den Raser schließlich stoppen.

Er muss nach Polizeiangaben nun mit einem Bußgeld von 1400 Euro, zwei Punkten und drei Monaten Fahrverbot rechnen. Zudem erwarte ihn ein Strafverfahren wegen eines Fahrzeugrennens und wegen Nötigung im Straßenverkehr. Selbst weiterfahren durfte er nicht mehr, stattdessen musste sich einer seiner beiden Beifahrer ans Steuer setzen. (tkip/dpa)

