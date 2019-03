Unfall auf A9: Fahrer in Lastwagen eingeklemmt - Ersthelfer handelt genau richtig

Nach einem Auffahrunfall auf der A9 bei Gefrees wurde ein Fahrer im Führerhaus seines Lastwagen eingeklemmt. Ein Ersthelfer zögerte nicht.

Gefrees - Ein schwerer Unfall hat sich auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Gefrees (Landkreis Bayreuth) und Marktschorgast im Landkreis Kulmbach ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache sind dort zwei Lastwagen am Stauende kollidiert, die beide in Richtung Nürnberg unterwegs waren. Dabei war der Aufprall nach ersten Informationen so heftig, dass das Führerhaus des auffahrenden Lasters eingedrückt wurde.

Fotostrecke: Fahrer in Lastwagen eingeklemmt - Ersthelfer zögert nicht Zur Fotostrecke

Schwerer Unfall auf A9: Lkw-Fahrer in Führerhaus eingeklemmt

Ein Ersthelfer zögerte nicht und versorgte den verletzten Fahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Diese befreiten den Mann nach ihrem Eintreffen mit schwerem Gerät aus dem Lkw. Der Mann wurde nach ersten Informationen verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die A9 war für den Zeitraum der Bergung gesperrt.

mm/tz/News5

Lesen Sie auch:

Lkw brennt völlig aus: Ladung hatte es in sich - und muss nun wohl vernichtet werden



Auf der B2 bei Hof brannte ein Lkw komplett aus. Seine Ladung muss nun wohl vernichtet werden.