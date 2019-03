Lkw rast ungebremst in Stauende: Fahrer eingeklemmt - Ersthelfer handeln exakt richtig

Nach einem Auffahrunfall auf der A9 bei Gefrees wurde ein Fahrer im Führerhaus seines Lastwagens eingeklemmt. Ersthelfer zögerten nicht.

Update vom 7. März, 8.17 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, rauschte der Fahrer eines polnischen Sattelzugs ungebremst in das Ende eines Staus. Der 64-Jährige war demnach gegen 9.40 Uhr mit seinem Lkw auf der A9 in Richtung Süden unterwegs. Durch eine Baustelle kam es zu einem größeren Rückstau, der sich auf der rechten und mittleren Fahrspur bis zur Anschlussstelle Gefrees aufbaute.

Warnschilder, die den Stau ankündigten, übersah der polnische Fahr laut Polizei offensichtlich. Der 64-Jährige krachte mit hoher Geschwindigkeit frontal in einen vorausfahrenden polnischen Sattelzug.

Die Wucht des Aufpralls war heftig: Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen im Bereich der Beine und Arme. Zudem war er im deformierten Führerhaus eingeklemmt. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. In einer laut Polizei aufwendigen Rettungsaktion wurde der Mann aus dem Führerhaus befreit und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der andere polnische Fahrer blieb unverletzt.

Ein ebenfalls schwerer Unfall hat sich auf der A8 bei Geiselbullach ereignet: Dort prallte ein Audi auf das Heck eines Sattelzugs und wurde mitgeschleift, wie Merkur.de* berichtet.

Unfall auf A9: Fahrer in Lastwagen eingeklemmt - Ersthelfer handelt genau richtig

Gefrees - Ein schwerer Unfall hat sich auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Gefrees (Landkreis Bayreuth) und Marktschorgast im Landkreis Kulmbach ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache sind dort zwei Lastwagen am Stauende kollidiert, die beide in Richtung Nürnberg unterwegs waren. Dabei war der Aufprall nach ersten Informationen so heftig, dass das Führerhaus des auffahrenden Lasters eingedrückt wurde.

Schwerer Unfall auf A9: Lkw-Fahrer in Führerhaus eingeklemmt

Ein Ersthelfer zögerte nicht und versorgte den verletzten Fahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Diese befreiten den Mann nach ihrem Eintreffen mit schwerem Gerät aus dem Lkw. Der Mann wurde nach ersten Informationen verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die A9 war für den Zeitraum der Bergung gesperrt.

