Schwerer Unfall auf A9: Lastwagen rammt übervolles Wohnmobil - acht Verletzte

Am Montagmorgen kam es auf der A9 auf Höhe Sophienberg zu einem schweren Unfall. Ein Lkw krachte in ein übervolles Wohnmobil, es gab mehrere Verletzte.

Sophienberg/Bayern - Auf der A9 kam es am Montagmorgen im Landkreis Bayreuth zu einem schweren Unfall. Eine siebenköpfige Gruppe war in ihrem Wohnmobil auf Höhe Sophienberg in Richtung Süden unterwegs.

Der Fahrer musste verkehrsbedingt auf 60 km/h abbremsen. Ein hinter ihm fahrender Lkw-Fahrer reagierte zu spät und krachte in das Wohnmobil.

A9/Sophienberg: Lkw kracht in Wohnmobil - acht Verletzte

Das Wohnmobil schleuderte von der rechten Spur in die Mittelleitplanke, kippte auf die Beifahrerseite und blieb liegen. Sechs Insassen wurden leicht verletzt, eine Person erlitt mittelschwere Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und kamen in ein Krankenhaus.

Schwerer Unfall auf A9: Lkw kracht in Wohnmobil - die Bilder

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, sei das Wohnmobil nicht für die Beförderung von sieben Personen zugelassen. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

