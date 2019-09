Weil ein Lkw den Standstreifen blockierte: Autofahrer (24) zieht eine Waffe - und schießt

Ich glaube, dass kommt auf die Stadt bzw. das Stadtviertel an, wenn nicht sogar auf das Bundesland.

Kein Mensch fährt gerne in ein Ghettogebiet, bei dem die tägliche Schießerei schon Gewohnheitssache ist.

Auch das man in Texas ganz öffentlich Waffen dabei hat und sogar teilweise im Holster am Körper trägt, interessiert dort keinen.