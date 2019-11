BMW rast auf A9 in Lkw: Zwei Männer sterben und niemand hilft - dramatische Schilderungen

Auf der A9 bei Hof kam es am Mittwochabend zu einem schrecklichen Unfall. Zwei junge Männer starben nach einem Unfall mit einem Lkw - und keiner half.

Auf der A9 bei Hof ereignete sich ein schwerer Unfall.

Beim Zusammenstoß mit einem Lkw starben zwei junge Männer.

Scheinbar hielten Autofahrer nicht an, um zu helfen.

Update vom 7. November, 10.39 Uhr: Nach dem schweren Unfall auf der A9, bei dem zwei junge Männer starben, gibt es erschütternde Aussagen des Ersthelfers. Bei diesem handelt es sich offenbar um einen Reporter der Agentur news5. Seine Dashcam hatte laut ersten Meldungen aufgezeichnet, dass kein einziges Fahrzeug angehalten hatte, um den Unfallopfern zu helfen.

Der Mann leistete erste Hilfe und wartete auf das Eintreffen der Rettungskräfte. Auch am Donnerstagmorgen lässt den Ersthelfer das Erlebte nicht los: "Ich möchte von niemanden, dass er an das Auto rangeht, um diese Bilder sehen zu müssen. Ich möchte nur eines - dass man die 112 oder die 110 anruft. Damit ist viel getan."

Schwerer Unfall auf A9: Zwei junge Männer sterben nach Kollision mit Lkw

Erstmeldung vom 7. November, 7.37 Uhr

Naila/Berg - Zwei junge Männer sind in der Nacht zum Donnerstag auf der A9 in Richtung Berlin bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Das Auto mit einem 27-jährigen Fahrer und einem 22-jährigen Beifahrer schleuderte nach einem Zusammenprall mit einem Lkw gegen die Mittelleitplanke.

A9/Hof: BMW kollidiert mit Sattelzug und kracht in Leitplanke

Der Unfall geschah laut ersten Meldungen gegen 22.30 Uhr am Mittwochabend. Dabei soll der BMW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen und seitlich mit dem Heck eines Sattelzuges kollidiert sein. Beide Männer wurden bei dem Unfall eingeklemmt. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, der 22-jährige Beifahrer starb wenig später im Krankenhaus. Der polnische Lkw-Fahrer (46) blieb unverletzt.

Nach ersten Berichten von der Unfallstelle entdeckte ein Ersthelfer das Unfallfahrzeug auf der Gegenfahrbahn. Seine Dashcam zeichnete angeblich auf, dass kein einziges Fahrzeug angehalten hatte, um den Unfallopfern zu helfen. Er selbst setzte dann den Notruf ab, fuhr an der Anschlussstelle Naila hinunter und eilte zu den beiden Männern.

Unfall auf Autobahn: A9 Richtung Berlin stundenlang gesperrt

Die Autobahn in Richtung Berlin musste aufgrund des Unfalls für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Sie konnte erst in den frühen Morgenstunden wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Ein Sachverständiger unterstütze die Beamten der Verkehrspolizei Hof bei der Aufnahme des schweren Unfalls. Der verunfallte BMW wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 14.000 Euro.

