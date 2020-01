Gefährliche Aktion auf der A9 im Video: Lkw-Fahrer schlängelt sich mit drei Promille durch den Verkehr

Autofahrer riefen die Polizei, weil ein Lkw auf der A9 in Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizei stellte drei Promille bei dem Mann fest - und postete ein Video.

Ingolstadt - Zurzeit kursiert ein kurioses Video auf der Social-Media-Plattform Twitter. Jedoch empfanden die Beteiligten die Situation wahrscheinlich alles andere als witzig. Das Video zeigt einen Lkw, der auf der Autobahn große Schlangenlinien fährt. Dabei touchiert er auch das ein oder andere Mal ordentlich die Leitplane. Um ihn herum versuchen die Autos dem schwankenden Lkw auszuweichen. Dieses Video postete die Polizei Oberbayern Nord am Dienstag.

43-Jähriger fährt mit Lkw Schlangenlinien - er war stark betrunken

Schon mehr als 7000 User haben sich das Video angeschaut. Dazu schrieb die Polizei: „Verkehrsteilnehmer melden dieses Schlangenlinien fahrende Fahrzeug. Nur wenig später konnte der Lkw von Kollegen der Verkehrspolizei gestoppt werden.“ Die Beamten fügten hinzu: „Achja, ein Alkotest beim Fahrer ergab übrigens mehr als 3‰...“ Nur wegen des besonders rücksichtsvollen Verhaltens der Autofahrer ist dem ukrainischen Lkw-Fahrer und den anderen Verkehrsteilnehmern nichts Schlimmes passiert, es entstand lediglich ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro an der Leitplanke. Die Polizei konnte die Gruselfahrt des betrunkenen 43-Jährigen an der Anschlussstelle Manching beenden.

20.01.20, 13.20 Uhr, A9/ Ingolstadt: Verkehrsteilnehmer melden dieses Schlangenlinien fahrende Fahrzeug. Nur wenig später konnte der Lkw von Kollegen der Verkehrspolizei gestoppt werden.

Achja, ein Alkotest beim Fahrer ergab übrigens mehr als 3‰... pic.twitter.com/OxbBN7YThp — Polizei Oberbayern N (@polizeiOBN) 21. Januar 2020

Polizei verteilt auf Twitter hilfreiche Tipps an User

Unter dem Video entstand ein regelrechter Fragenhagel und die Beamten standen brav Rede und Antwort. Ein User kommentierte: „Verständnisfrage: Wieso ist man dem Lkw 40 Sekunden lang einfach hinterhergefahren ohne zu intervenieren?“. Die Antwort der Polizei: „Das Video wurde nicht von einem Polizeiauto heraus aufgenommen. Während das Video gefilmt wurde, waren die Kollegen der Verkehrspolizei schon auf Anfahrt.“

Die Frage einer anderen Userin stellen sich wahrscheinlich viele Autofahrer: „Wie informiert man euch, wenn man im Auto nicht telefonieren darf? Ernst gemeinte Frage. Es gibt ja oft länger keine Ausfahrten.“ Die Beamten antworteten sofort und drücken auch mal ein Auge zu. „Wenn möglich natürlich einen Mitfahrer telefonieren lassen oder eine Freisprecheinrichtung nutzen. Wenn beides nicht vorhanden ist, kann auch eine Ausnahme zum Absetzen des Notrufs gemacht werden“, schrieb die Polizei Oberbayern Nord.

