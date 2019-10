Polizisten sichern Pannenfahrzeug auf Autobahn - dann kracht ein Lkw in ihr Auto

Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht auf der A9 bei Ingolstadt. Ein Lkw krachte in ein Polizeiauto - die Beamten wollten ein Pannenfahrzeug sichern.

Ingolstadt - Bei einem Unfall wegen eines auffahrenden Lastwagens auf der Autobahn 9 sind eine Polizistin und ein Polizist in ihrem Dienstwagen verletzt worden. Die Frau wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten hätten auf der Autobahn im Baustellenbereich ein Pannenfahrzeug abgesichert, als ein Lastwagen mit Anhänger gegen 2.15 Uhr mit erheblicher Geschwindigkeit auf ihren Wagen auffuhr.

Beide Polizisten kamen in ein Krankenhaus. Die Schwere ihrer Verletzungen war zunächst unbekannt. Der Fahrer des Lastwagens blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, das Polizeiauto wurde bei dem Unfall zerstört.

Lkw kracht auf A9 in Polizeiauto: Bilder zeigen Ausmaß des Aufpralls Zur Fotostrecke

Nach Unfall auf A9 bei Ingolstadt: Verkehrsbehinderungen bis in den Vormittag

Die A9 war in Fahrtrichtung München zwischen der Anschlussstelle Langenbruck und dem Dreieck Holledau für drei Stunden voll gesperrt. Am frühen Morgen lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. „Wir gehen davon aus, dass sich das noch bis weit in die Vormittagsstunden hineinziehen wird“, sagte der Sprecher.

In Mühldorf kam es kürzlich ebenfalls zu einem schweren Unfall zwischen einem Polizeiauto und einer Autofahrerin. Die Streife befand sich mit Blaulicht auf einer Einsatzfahrt. Weil einem BMW-Fahrer (58) der Stau nach einem Unfall auf der A92 zu lange dauerte, fuhr er in der Rettungsgasse zurück - und krachte fast in ein Polizeiauto. (Merkur.de*)

