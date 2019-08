Schlimmer Unfall auf A9 - Mädchen stirbt in Wrack - Gaffer entsetzt Retter

Tödlicher Verkehrsunfall auf der A9: Mehrere Personen in Fahrzeug eingeklemmt.

Auto fährt in Lkw

von Klaus-Maria Mehr schließen

Auf der A9 ist es am Donnerstag zu einem schlimmen Unfall gekommen. Ein Auto ist in einen Lkw gefahren. Ein Mädchen starb noch an der Unfallstelle.