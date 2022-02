A9: Lkw-Fahrer verbrennt in Führerhäuschen - Beifahrer entkommt Flammen mit letzter Kraft

Von: Katharina Haase

Teilen

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Bei einem schweren Unfall auf der A9 bei Bayreuth ist am Sonntag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Er verbrannte im Wrack des Führerhäuschens.

Trockau - Auf der Autobahn A9 ist es an diesem Sonntag, 13. Februar, zu einem schweren Unfall mit Todesfolge gekommen. Ein Lkw-Fahrer verbrannte dabei in seiner Kabine.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Lkw, in dem sich zum Unfallzeitpunkt neben dem Fahrer auch ein Beifahrer befand, gegen 4.45 Uhr am Morgen auf der A9 zwischen Bayreuth-Süd und Trockau. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Lkw plötzlich von der Fahrbahn ab. Dabei kippte der Lastwagen auf die Seite und fing Feuer.

Unfall auf A9: Lkw-Fahrer verbrennt in Wrack - Einsatz dauert bis zum Nachmittag

Der Beifahrer, ein 52-Jähriger Mann, schaffte es noch, sich leicht verletzt auf dem Führerhaus zu befreien. Er kam später in ein Krankenhaus. Der Fahrer schaffte dies nicht mehr. Er verbrannte im Führerhaus. Ob er zum Zeitpunkt des Feuers noch am Leben war oder bereits bei dem Unfall ums Leben kam, ist noch nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Nach schwerem Unfall auf A9 mit einem Toten: Staatsanwaltschaft hinzugezogen

Die Unfallstelle an der A9 ist am Sonntagmittag noch immer gesperrt gewesen. Wann sie wieder freigegeben werden kann, ist bislang unklar. Die Polizei geht davon aus, dass die Bergung noch bis zum Nachmittag andauern wird. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Bayreuther Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zudem wurde durch die Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Sachverständiger hinzugezogen. Das ausgebrannte Wrack wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine sechsstellige Summe.*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA