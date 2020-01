Frau (47) überholt Polizei von rechts mit fast 200 km/h - im Auto sitzt sie nicht allein

Das Schlimmste an dem Artikel ist; das ich erst beim 4. mal lesen des fast gleichen Textes wirklich die Information bekomme die mir in der Überschrift versprochen wurde. Mittlerweile merke ich dass sich meine Art zu News zu lesen ändert; die ersten drei Absätze sind die Überschrift in verschieden Formulierungen, also muss ich erst ab dem vierten Absatz konzentriert lesen um einen annähernd sinnvollen Content zu erhalten. Werden die Redakteure etwa nach Zeilen bezahlt?