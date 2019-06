Auf A94: Super-Sportwagen kracht mit voller Wucht in Lkw - Fahrer verletzt

Auf der A94 krachte ein Sportwagen in einen LKW. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort.

Unfall auf der Autobahn

von Katarina Amtmann

Am Dienstagmorgen kam es auf der A94 in Richtung München zu einem schweren Unfall. Ein Sportwagen krachte dabei in einen kleinen Lkw.