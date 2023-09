„Heimatindex“: Zufriedenheit der Menschen in Bayern größer als im Rest von Deutschland – aber sie nimmt ab

Von: Felix Herz

Laut dem aktuellen „Heimatindex“, eine Umfrage des Genossenschaftsverbandes Bayern, sind die Menschen in Bayern zufrieden – doch Extremwetter und Mängel in der Infrastruktur dämpfen die Stimmung immer mehr. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

Bayerns Bürger sind laut Heimatindex zufriedener als der Rest Deutschlands, doch es gibt Abstriche. Das zeigt die aktuelle Zufriedenheits-Umfrage.

München – Die Bewohner Bayerns fühlen sich laut dem aktuellen „Heimatindex“ der Volks- und Raiffeisenbanken immer noch wohler in ihrem Leben als die Menschen im übrigen Deutschland. Allerdings hat die Zufriedenheit in einigen Aspekten deutlich nachgelassen, wie der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) am Dienstag in München bekannt gab. Dies betrifft sowohl die Umweltbedingungen als auch die Zufriedenheit mit der Infrastruktur und dem Verkehr.

„Heimatindex“ untersucht Zufriedenheit in Bayern – Menschen in Franken besonders zufrieden

Der Heimatindex orientiert sich an den in der Finanzwelt gängigen Indizes. Es werden jedoch keine Wirtschaftsdaten erfasst, sondern die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben und den Lebensbedingungen in verschiedenen Unterkategorien. Dazu gehören unter anderem allgemeine Lebenszufriedenheit, Freundschaften, familiäre Situation, Arbeitsplatz und finanzielle Situation. Das Meinungsforschungsinstitut GMS Dr. Jung befragte in zwei Durchgängen Anfang und Ende Juni insgesamt 2007 Menschen innerhalb und außerhalb Bayerns - letzteres dient dem Vergleich mit dem restlichen Deutschland.

Laut den Ergebnissen lag der „Heimatindex“ diesen Sommer insgesamt bei 66 Punkten, die „allgemeine Lebenszufriedenheit“ in Bayern bei 74 Punkten. Das sind fünfzehn Punkte mehr als im restlichen Deutschland.

Es gibt jedoch regionale Unterschiede: Die Oberfranken und die Unterfranken sind demnach am zufriedensten, sie vergaben im Saldo 77 bzw. 75 Punkte. In Mittelfranken und der Oberpfalz war der „Heimatindex“ mit 72 Punkten am niedrigsten, die anderen drei Regierungsbezirke lagen in der Mitte.

Problematisch für die Menschen im Freistaat: Infrastruktur und Umwelt

Die Zufriedenheit der Bürger mit der Verkehrsinfrastruktur in Bayern ist jedoch im landesweiten Durchschnitt um 10 auf 47 Punkte gesunken. Der Zustand der Umwelt erhielt 57 Punkte, 5 weniger als zuvor. Auch die Gesundheitsversorgung und die Einkaufsmöglichkeiten wurden schlechter bewertet als zuvor.

„Die Bayern sind insgesamt zufrieden, aber sie beurteilen ihre Umgebung und die Infrastruktur vor Ort zunehmend kritischer“, fasste GVB-Präsident Gregor Scheller zusammen. Scheller vermutet, dass die sinkende Zufriedenheit mit der Verkehrsinfrastruktur auf ständige Verspätungen im öffentlichen Verkehr sowie Baustellen und Staus auf den Straßen zurückzuführen sein könnte.

Umwelt vor allem für junge Menschen ein wichtiger Punkt – Inflation kein Faktor

Besonders junge Menschen im Alter von 16 bis 34 Jahren scheinen sich Sorgen um den Zustand der Umwelt zu machen. Sie vergaben laut GVB deutlich niedrigere Punktzahlen als die anderen Altersgruppen.

Hohe Inflation und schwache Konjunktur scheinen bisher keinen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit zu haben. Der Teilindex „Arbeitsplatz und persönliche finanzielle Situation“ blieb unverändert bei 64 Punkten.

Mit 75 Punkten erhielt das persönliche Lebensumfeld mit den Beziehungen zu Freunden und Familie wie bisher den höchsten Wert.

