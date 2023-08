Sommerferien in Bayern gerettet? Sonne löst Regen-Wetter im August noch ab

Von: Christoph Sahler

Nach regnerischen Wochen sagen die Wetterprognosen für August ein Sommer-Comeback für Bayern voraus. Stellenweise werden bis zu 30 Grad erwartet.

München - Nach langer Dürreperiode im Juni und Juli, sind die Sommerferien in Bayern Ende vergangenen Monats verregnet gestartet. Ausgerechnet zu Beginn der sechs schulfreien Wochen, waren in den ersten beiden nur wenige schöne Tage dabei. Für den restlichen August scheint sich aber ein Sommer-Comeback im Freistaat anzubahnen.

August-Prognose: Wetterumschwung in Bayern vorhergesagt - Viel Sonne, aber auch Gewitter

„Das kühle und unbeständige Wetter lassen wir nun vorerst hinter uns. Die Sommerluft kehrt zurück und in einigen Regionen kratzen wir sogar an der 30-Grad-Marke“, heißt es in der 14-Tage-Wettervorhersage von wetteronline.de. Allerdings werde es immer wieder schwülwarm und Gewitter würden wahrscheinlicher.

Nach einem regnerischen Start in den August wird es in der zweiten Monatshälfte wieder sonnig und warm. © Sven Hoppe/dpa

Beim Deutschen Wetterdienst (DWD) heißt es: „In der Nacht zum Donnerstag (10. August) in Südbayern noch einzelne Schauer, später nur noch an den Alpen und im Umfeld des Inns. Dort noch längere Zeit wolkig, sonst mitunter aufklarender Himmel. Örtlich kann es zu Nebel kommen. Frühwerte 13 bis 6 Grad, die tieferen Werte im Nordosten Bayerns.“

Wetterexperten rechnen mit bis zu 30 Grad in Bayern für zweite August-Hälfte

In der dritten August-Woche bleibe Bayern die „warme und feuchte Sommerluft voraussichtlich erhalten“, schreibt wetteronline.de. Mit Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad sei es zwar recht warm, aber Schauer und Gewitter seien stets nicht weit. „Auch längere sonnige Phasen sind mit von der Partie.“

Nach aktuellem Stand rechnen die Wetter-Experten damit, dass es in der zweiten Monatshälfte noch etwas wärmer werde. Regional seien sogar 30 Grad und mehr nicht auszuschließen. Ob es das wirklich so kommt, bleibe abzuwarten. (csa)

