Tragischer Unfall: Mann verliert die Kontrolle über seinen Wagen - und verbrennt im Auto

Auf einer Kreisstraße im Landkreis Kelheim kam es am Dienstag zu einem tödlichen Unfall. Ein Autofahrer geriet auf die Gegenspur.

Abensberg/Arnhofen - Am Dienstagabend fuhr ein Mann mit seinem Auto im niederbayerischen Landkreis Kelheim auf einer Kreisstraße. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen - und verunglückte tödlich. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war auf der Kreisstraße zwischen Abensberg und Arnhofen unterwegs. Nachdem ihn ein zunächst unbekanntes Auto überholt hatte, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, heißt es von einem Polizeisprecher.

Tragischer Unfall bei Abensberg: Fahrer verliert Kontrolle über seinen Wagen

Dabei geriet der Fahrer auf die Gegenspur und prallte mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen. Sein Auto fing Feuer, der Mann verbrannte in seinem Wagen. Der Fahrer des anderen Wagens kam verletzt ins Krankenhaus.

Unfall im Landkreis Kehlheim: Mann verbrennt in seinem Auto

Mit einem Polizeihubschrauber suchte die Polizei nach dem unbekannten Auto.

Auch im Landkreis Starnberg hat kürzlich ein Sportwagenfahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Auf der A8 bei Friedberg kam es am Dienstagmorgen zu einem schlimmen Unfall, bei dem eine Familie verunglückte. Auf der A8 in Richtung Salzburg raste ein betrunkener Autofahrer kürzlich in ein Stauende, berichtet Merkur.de*.

kof/dpa

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.