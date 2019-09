Tragischer Unfall: Bayerischer Fußballer (22) verbrennt in seinem Auto

Auf einer Kreisstraße im Kreis Kelheim kam es zu einem tödlichen Unfall, bei dem ein Fußballer sein Leben ließ. Bezirksliga-Klub FC Kosova ist geschockt.

Update 18.10 Uhr: Abensberg/Arnhofen - Ein 22-Jähriger ist am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr bei einem tragischen Unfall im Kreis Kelheim ums Leben gekommen. Er verbrannte in seinem Auto. Er war auf der Kreisstraße zwischen Abensberg und Arnhofen unterwegs. Auf dieser Strecke herrscht absolutes Überholverbot. Der junge Mann starb, weil sich ein anderer Autofahrer nicht daran gehalten hatte.

Noch fahndet die Polizei nach dem Unbekannten, der den Peugeot überholt hatte. Der 22-Jährige war daraufhin ins Schleudern geraten, auf die Gegenfahrbahn gelangt und frontal mit einem VW Passat zusammengeprallt. Sein Auto fing Feuer, für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verbrannte im Wagen. Die Rettungskräfte konnten nur noch seine Leiche aus dem Wrack befreien. Der Fahrer des VWs wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher war einfach weitergefahren. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach ihm.

Abensberg: Fußballer stirbt bei Autounfall: Bezirksligist FC Kosova trauert

Bei dem verunglückten 22-Jährigen handelt es sich um einen Fußballspieler des FC Kosova in Mainburg, wie FuPa.net* berichtet. Seine Team-Kollegen waren geschockt, als sie die Nachricht von dem Unfall erreichte. Die kommenden Fußballspiele werden abgesagt. Amir A. war seit zweieinhalb Jahren beim FC Kosova und galt als großes Talent. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass der Verein in die Bezirksliga aufstieg.

Fitim Ademaj, der den FC als Sponsor unterstützt, war sehr betroffen. „Er war das größte Talent, das der FC Kosova gehabt hat“, berichtet er. „Er war eine Bereicherung für die Mannschaft, immer freundlich, ein ganz lieber Kerl.“ Seine Teamkollegen bezeichnen ihn als Sonnenschein. „Er wird immer in unseren Herzen bleiben“, heißt es auf der Seite des Vereins.

Tragischer Unfall bei Abensberg: Fahrer verliert Kontrolle über seinen Wagen

Ursprungsmeldung: Am Dienstagabend fuhr ein Mann mit seinem Auto im niederbayerischen Landkreis Kelheim auf einer Kreisstraße. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen - und verunglückte tödlich. Das berichtet die Polizei.

Der Mann war auf der Kreisstraße zwischen Abensberg und Arnhofen unterwegs. Nachdem ihn ein zunächst unbekanntes Auto überholt hatte, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, heißt es von einem Polizeisprecher.

Dabei geriet der Fahrer auf die Gegenspur und prallte mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen. Sein Auto fing Feuer, der Mann verbrannte in seinem Wagen. Der Fahrer des anderen Wagens kam verletzt ins Krankenhaus.

Unfall im Landkreis Kehlheim: Mann verbrennt in seinem Auto

Mit einem Polizeihubschrauber suchte die Polizei nach dem unbekannten Auto.

