Abitur 2017: Schüler gehen auf die Barrikaden - Petition gestartet

München - Der Abiturjahrgang 2017 geht auf die Online-Barrikaden – die Schüler ärgern sich über die späte Bekanntgabe ihrer Prüfungsnoten. Mehr als 22.000 Unterschriften haben sie schon gesammelt. Das Kultusministerium will den Abitur-Fahrplan nun prüfen.

Für viele bayerische Abiturienten werden die diesjährigen Pfingstferien eine Zeit der Angst. Das befürchten jedenfalls die Initiatoren einer Online-Petition, die bereits mehr als 22 000 Menschen unterschrieben haben. Der Anlass: Statt wie üblich am Freitag vor den Pfingstferien – dieses Jahr der 2. Juni – erfahren die Abiturienten ihre Prüfungsnoten erst danach, am 19. Juni.

Die Schüler fürchten, dass besonders die Schwächeren unter ihnen unter der späten Notenbekanntgabe leiden werden – die Pfingstferien könnten zu „zwei Wochen der Angst und psychischen Heimsuchung werden“, heißt es in der Petition.

Gestartet haben die Unterschriftensammlung fünf Abiturienten aus den schwäbischen Landkreisen Augsburg und Dillingen. „Tatsächlich ist es bereits das zweite Mal, dass unser Abiturjahrgang benachteiligt wurde“, ärgert sich Mitinitiator Florian Bigelmaier (18). Zwischen schriftlicher und mündlicher Prüfung hätten die Schüler bereits eine Woche weniger Lernzeit bekommen, als die meisten anderen Jahrgänge.

+ Florian Bigelmaier (18) hat mit vier anderen die Petition gestartet. © fkn

Mit der Bekanntgabe am 19. Juni, einem Montag, werde den Schülern auch noch „eine Möglichkeit genommen, ihr Abitur zu feiern“, wie es traditionell am Freitag vor den Pfingstferien üblich sei. „Bei dieser Feier hat man die Gewissheit, wie viel man in den nachfolgenden Pfingstferien leisten muss“, heißt es weiter in der Petition. Für Schüler, die ihre Prüfungsnoten noch nach oben korrigieren wollen oder müssen, stehen in der Woche nach den Pfingstferien nämlich die mündlichen Nachprüfungen an. Im Extremfall würde das nur einen Nachmittag Vorbereitungszeit zwischen Notenbekanntgabe und Nachprüfung bedeuten.