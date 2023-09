„Einfach abschießen“? Lösung für Gänse-Plage in Bayern gesucht – Projekt am Main

Von: Christoph Sahler

Die Population an Grau- und Wildgänsen nimmt in Bayern kontinuierlich zu. © Daniel Karmann/dpa

Wie soll Bayern mit der Überpopulation seiner Grau- und Wildgänse umgehen? Die Debatte schwankt immer wieder zwischen Abschuss und Gelegebehandlung.

München/Nürnberg – Bayern leidet unter der hohen Population seiner frei lebenden Grau- und Wildgänse. Im gesamten Freistaat versucht man schon seit längerer Zeit, dem Problem Herr zu werden. Der Bayerische Rundfunk (BR) hat sich jetzt mit Bürgerkommentaren beschäftigt, die den Abschuss der Tiere fordern.

Gänse-Plage in Bayern: Nürnberg setzt auf Gelegebehandlung

Schon im Frühjahr 2023 ging das Thema Gänse-Plage mal wieder durch die Medien. Im Mai wurde publik, dass etwa die Stadt Nürnberg Eier der Tiere rund um den Wöhrder See unfruchtbar gemacht hat, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Ein neues Jagdgesetz machte dies legal. Die sogenannte Gelegebehandlung wird als Lösungsvariante immer wieder genannt.

Denn dass es ein Problem gibt, für das es einer Lösung bedarf, darin scheinen sich Experten, Landwirte und Gäste an bayerischen Badeseen einig zu sein. „Einfach abschießen“, würden Leute in den Sozialen Netzwerken fordern, berichtete der BR erst kürzlich. Auch beispielsweise am Tegernsee sind solche Forderungen seit Jahren zu hören.

Gänse-Plage in Bayern: Abschuss am Main eine „zentrale Maßnahme“

Christian Wagner, Koordinator des Gänsemanagements in der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), erklärte daraufhin, dass sich die Jagd auf die Tiere an Badeseen oder in Schwimmbädern schon einmal „kompliziert“ gestalte. Gänse bereiteten in solchen touristischen Gebieten immerhin Probleme, da der Kot der Tiere Krankheitserreger verbreitet werden können. Offizielle Badestellen lägen jedoch oft in „befriedeten Gebieten.“ Dort braucht es Ausnahmegenehmigung für die Jagd. An Gewässern muss zudem auf bleihaltige Munition verzichtet werden.

Die Landesanstalt für Landwirtschaft versuche daher gerade im Projektgebiet Main die Populationen einzudämmen. Das Abschießen der Gänse sei dabei tatsächlich eine der zentralen Maßnahmen im bayerischen Gänsemanagement, erklärte Wagner dem BR weiter. Allerdings müssten Aufwand und Ertrag noch in ein besseres Verhältnis kommen. „Bayern ist kein klassisches Gänsejagdland“, erklärt der Gänsemanager. (csa)

