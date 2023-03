Abschlussprüfungen in Bayern: Piazolo verkündet „coronabedingten Zeitzuschlag“

Von: Dirk Walter

Abschlusschüler haben auch in diesem Jahr wieder 30 Minuten mehr Zeit, verkündete Kultusminister Piazolo am Sonntag.

Schüler der Abschlussklassen in Bayern dürfte es freuen: Auch in diesem Jahr erhalten sie bei den Prüfungen wieder einen coronabedingten Zeitzuschlag.

München – Auch in diesem Jahr erhalten die Schüler in Bayern wieder einen coronabedingten Zeitzuschlag bei den schriftlichen Abschlussprüfungen. Pro Stunde regulärer Prüfungsdauer komme an allen Schularten zehn Minuten dazu, sagte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW) unserer Zeitung.

Abschlussprüfungen an Schulen in Bayern: Piazolo will faire Bedingungen

Die maximale Verlängerung betrage 30 Minuten. Bis vor Kurzem sei Corona noch „sehr präsent“ gewesen, hätten Isolations- und Quarantänepflichten den Unterrichtsalltag spürbar mitgeprägt. Daher sei der Zeitzuschlag gerecht. „Auch der Abschlussjahrgang 2023 kann in Bayern also auf faire Bedingungen zählen.“ Der Entscheidung Bayerns ging ein Beschluss der Kultusministerkonferenz voraus, der den Bundesländern solche corona-bedingten Erleichterungen erlaubte.

„Auch in diesem Jahr wollen wir Nachteile für unsere Absolventinnen und Absolventen vermeiden – nicht nur im Vergleich zu den Zeiten vor der Pandemie, sondern im Sinne der Chancengleichheit auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern. Auch der Abschlussjahrgang 2023 kann in Bayern also auf faire Bedingungen zählen!“

Abitur 2023 in Bayern beginnt Ende April

Auch in diesem Schuljahr wurden bereits vor Schuljahresbeginn in den Lehrplänen aller Jahrgangsstufen Schwerpunkte gesetzt. In den Abschlussklassen wurden erneut nicht-prüfungsrelevante Inhalte klar gekennzeichnet. Die Abiturprüfungen in Bayern beginnen am 26. April mit Deutsch. Die Realschul-Prüfungen starten am 20. Juni, die an den Mittelschulen am 19. Juni.

