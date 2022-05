Affenpocken in Bayern: Impfung oder nicht? Das sagt das Gesundheitsministerium

Von: Katarina Amtmann

Sind Impfungen gegen Affenpocken möglich?

Die Affenpocken verbreiten sich, auch in Bayern gibt es Fälle. Wird es eine Impfung geben und falls ja, wie läuft sie ab? Das Ministerium hat sich geäußert.

München - War die letzten zwei Jahre Corona das Top-Thema was die Gesundheit betrifft, sind es nun die Affenpocken. Drei Fälle gibt es davon - Stand 25. Mai - in Bayern.

Bayern: Impfung gegen Affenpocken? „Kein Impfstoff zugelassen“

Doch wie soll es nun weitergehen? Wird es beispielsweise wie gegen Corona auch gegen die Affenpocken einen Impfstoff geben? „In der EU ist derzeit kein Impfstoff für die Anwendung gegen Affenpocken zugelassen“, erklärt ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums auf Nachfrage von Merkur.de. „Für eine Impfung gegen echte Pocken ist in der EU der Impfstoff IMVANEX des Herstellers Bavarian Nordic zugelassen. Die Verwendung des verfügbaren Pocken-Impfstoffes zur Impfung gegen Affenpocken würde einen off-label use darstellen (Anwendung außerhalb der Zulassung), der im Rahmen der ärztlichen Therapiefreiheit grundsätzlich möglich wäre. Von der Weltgesundheitsorganisation WHO wird die Wirksamkeit der Pocken-Impfung gegen Affenpocken mit ca. 85 % angegeben.“

Mögliche Impfung gegen Affenpocken: Viele Fragen werden aktuell diskutiert

Doch wie würde eine eventuelle Impfung ablaufen? Wer sollte sich impfen lassen, wird es gar Empfehlungen für bestimmte Gruppen geben? „Für welche Personen eine Impfung in Frage kommt, wird derzeit auf Bundesebene vom Robert Koch-Institut und vom Paul-Ehrlich-Institut geprüft“, so der Sprecher weiter. Am Donnerstag habe das Robert-Koch-Institut (RKI) Empfehlungen „für das Management von Kontaktpersonen zu einer an Affenpocken erkrankten Person vorgelegt. Eine Stellungnahme der Ständigen Impfkommission (STIKO) mit Sitz am Robert Koch-Institut zu einer Impfung gegen Affenpocken oder einer Post- oder Präexpositionsprophylaxe ist aber noch nicht verfügbar.“

Affenpocken in Deutschland: Kommt bald die Impfung?

Affenpocken-Impfung? ECDC veröffentlicht Risikobewertung

Fragen zur Beschaffung und Verteilung von Impfstoff auf Bundesebene seien dem Sprecher zufolge noch Gegenstand der Diskussion. „Auch hier ist es in erster Linie am Bund, die Beschaffung und Verteilung sowie die Vertriebswege festzulegen. Das European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) hat am 23.05.2022 eine Risikobewertung veröffentlicht. Dieser ist eine schwache Empfehlung zu einer Postexpositionsprohylaxe – also zu einer Impfung nach engem Kontakt zu einer infizierten Person – mit einer Pockenimpfung zu entnehmen. Diese Empfehlung gilt, unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung, für Menschen mit einem erhöhtem Risiko für eine schwere Erkrankung“, so der Sprecher gegenüber Merkur.de.

Affenpocken in Bayern Erster Fall nachgewiesen am 20. Mai Zwei weitere Fälle am 24. Mai bestätigt

Affenpocken: Drei Fälle in Bayern - keine schweren Verläufe

„Bislang handelt es sich hier und auch bundesweit um Einzelfälle; schwere Verläufe wurden bislang nicht berichtet“, erklärt der Sprecher des bayerischen Gesundheitsministerium gegenüber Merkur.de. (kam)

