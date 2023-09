Rosenheim: Rassistisch beleidigt und angegriffen – drei Kinder werden Opfer von aggressiven Erwachsenen

Von: Felix Herz

Teilen

Drei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren wurden Opfer von rassistischen Beleidigungen und einem tätlichen Angriff von zwei 36-jährigen Männern und einer 24-jährigen Frau. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Drei Mädchen in Rosenheim werden auf dem Heimweg rassistisch beleidigt und angegriffen. Die Täter: zwei Männer und eine Frau.

Rosenheim – Trauriger Vorfall in Bayern: In Rosenheim wurden drei junge Mädchen von Erwachsenen rassistisch angefeindet und attackiert. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Die Jugendlichen, 13 und 15 Jahre alt, wurden demnach auf ihrem Heimweg am Donnerstagabend, 31. August, von zwei Männern und einer Frau bedrängt, so die Polizei am Freitag, 1. September.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Rassistisch beschimpft und physisch angegriffen: Erwachsene gehen auf Kinder los

Dem jedoch nicht genug. Denn anschließend wurden sie von den Erwachsenen noch mit rassistischen Beschimpfungen konfrontiert und physisch angegriffen. Laut Polizeibericht wurde auf die Jugendlichen sogar eingeschlagen. Ein 27-jähriger Passant zeigte dann Zivilcourage, griff ein und stellte sich den Angreifern entgegen.

Mädchen erleiden Schock und leichte Blessuren – Männer werden in Gewahrsam genommen

Die Mädchen erlitten infolge des Vorfalls einen Schock und leichte Blessuren, wie die Polizei berichtete. Als die Beamten eintrafen, zeigten sich die beiden 36-jährigen Männer aggressiv. Sie wurden daraufhin in Gewahrsam genommen. Die 24-jährige Frau entkam zunächst, konnte jedoch später von der Polizei aufgespürt werden. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.