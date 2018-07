Blitzschlag am Badeweiher: Mehrere Jugendliche verletzt

Brisanter Badeausflug: Bei einem Gewitter sind vier Jugendliche an einem Baggersee durch einen Blitzschlag verletzt worden.

Aichach - Die 15 und 16 Jahre alten Schüler waren am Mittwochabend an einem Baggersee bei Aichach zum Schwimmen. Als das Quartett am Ufer stand, schlug der Blitz in der Nähe ein. Die vier Buben verspürten dabei einen starken elektrischen Schlag, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Ein Notarzt und vier Rettungswagen fuhren zu dem Weiher und versorgten die Verletzten. Einer von ihnen hatte ein Taubheitsgefühl und eine Bewegungsunfähigkeit am Bein, er wurde deswegen in ein Krankenhaus gebracht. Die drei anderen klagten über keine akuten Beschwerden, so dass es bei ihnen zunächst bei einer ambulanten Behandlung blieb.

