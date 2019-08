Schlägerei im Freibad Aichach: Jugendliche verprügeln sich gegenseitig im Becken

Im Freibad Aichach lieferten sich mehrere Jugendliche eine wilde Schlägerei im Schwimmbecken. Zwei der Jungs holten sich sogar Verstärkung.

Aichach - Im Freibad Aichach haben sich im am Montag, 27. August mehrere Jugendliche geprügelt. Rädelsführer der Schlägerei im Schwimmbecken waren vier Buben im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren. Das berichtet die Polizei.

Bei der Schlägerei im Freibad Aichach hatten sich die Jugendlichen unter anderem im Becken gegenseitig untergetaucht und mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen. Doch die Schlägerei zu viert war den Jugendlichen scheinbar nicht genug. Denn wie die Polizei angibt, holten zwei der Buben im Anschluss an die Prügelei offenbar noch Verstärkung.

Freibad Aichach: Jugendliche holen Verstärkung für Schlägerei

„Es sind zwei junge Männer im Alter von ca. 17 bis 20 Jahren in Monteurs-Kleidung im Schwimmbad aufgetaucht“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die zur Verstärkung herbeigeholten Männer machten sich im Freibad Aichach dann über die anderen Buben her. Mit Faustschlägen verletzten sie die beiden leicht.

Bei den meisten Beteiligten der Freibad-Schlägerei standen die Personalien am Dienstag bereits fest. Den Grund für die Prügelei im Becken will die Polizei im Beisein der Eltern ermitteln.

Auch in Münchner Freibädern sorgen rücksichtslose Randalierer immer wieder für Ärger: Im Münchner Dantebad pöbelten mehrere Jugendliche eine Rentnerin an, in Neuperlach musste die Polizei ingesamt fünfmal im Michaelibad anrücken. Und in einem Freibad in Würzburg lief die Festnahme eines 18-Jährigen aus dem Ruder.

