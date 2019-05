Sie saß noch auf dem Sofa: 81-Jährige stirbt nach Wohnungsbrand

Sie saß noch auf dem Sofa, als die Feuerwehrmänner in die stark rauchende Wohnung eindrangen. Jetzt ist die 81-Jährige ihren Verletzungen erlegen.

Aichach - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im schwäbischen Aichach ist eine 81-Jährige am Freitag gestorben.

Vermutlich war im Bereich des Sofas ein Schwelbrand ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Als die stark verrauchte Wohnung geöffnet wurde, fand die Feuerwehr die Frau mit schwersten Brandverletzungen auf dem Sofa sitzend.

Wohnungsbrand in Aichach: Ursache noch unklar

Die 81-Jährige starb wenig später im Krankenhaus. Die genauen Brand- und Todesursachen waren zunächst nicht bekannt.

dpa