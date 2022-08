Aigner räumt Fehler bei Stromtrassen-Ausbau ein – Söder und Seehofer als Bremser

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Hat Bayern den Ausbau von Stromtrassen verpennt? Landtagspräsidentin Ilse Aigner sieht das so und erzählt vom Widerstand in der eigenen Partei.

München – Grenzt das schon an Majestätsbeleidigung oder einfach nur an späte Einsicht? Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) gab im Interview mit Zeit Online zu, dass Bayern den Ausbau der Stromtrassen verschlafen habe. Aber damit nicht genug, sie benannte sogar die Schuldigen, nur um sie kurz danach wieder in Schutz zu nehmen. Derweil beschwört Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gebetsmühlenartig weiter Bayerns Vorreiterrolle im Ausbau erneuerbarer Energien.

Aigner gesteht, am Widerstand von Söder und Seehofer gescheitert zu sein

Ob das dem Parteiprimus gefallen hat, was die Chefin der oberbayerischen CSU da in dem Interview offenbart hat, scheint unwahrscheinlich. Aigner gab offen zu, dass der Widerstand der CSU gegen den Ausbau der Stromtrassen ein Fehler war. Auch deswegen sei Bayern „beim Strom abhängiger als andere von Atomkraftwerken und es gibt Engpässe bei den Leitungen von Nord nach Süd“. Und es geht noch weiter.

Die CSU ist dennoch nur stark als Team, aber das weiß Markus Söder auch.

Aigner betonte, sie habe 2015 als bayerische Energieministerin bei dem damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) und dem damaligen Heimatminister Markus Söder für die Trassen geworben, sich aber nicht durchsetzen können. „Mit den Fakten bin ich leider nicht immer durchgedrungen“, so die Landtagspräsidentin. Offene Revolte gegen die eigene Partei und ihre Spitze?

Aigner will Söder bei der Landtagswahl 2023 unterstützen

Nicht ganz. Sie stellte sich sogleich hinter ihren Parteichef und sagte, sie werde für eine Wiederwahl Söders bei der Landtagswahl 2023 kämpfen – obwohl sie hinter vorgehaltener Hand schon als seine Nachfolgerin gehandelt wurde. „Er ist ohne Zweifel ein sehr starker Ministerpräsident, das ist unübersehbar, unbestritten sehr fleißig und sehr durchsetzungsfähig. Die CSU ist dennoch nur stark als Team, aber das weiß Markus Söder auch.“

Ilse Aigner war für den Ausbau der Stromtrassen in Bayern, aber es scheiterte unter anderem an Markus Söder. © Peter Kneffel/dpa

Sie bestritt auch den Vorwurf, Bayern hätte den Ausbau der erneuerbaren Energien verschlafen. „Beim Ausbau von Solarenergie, Wasserkraft und Biomasse sind wir deutlich an der Spitze.“ Dann machte sie klar, dass ein Streit unter den Bundesländern nur Nachteile hätte. „Wenn man versucht, den Süden zu schwächen, wird auch dem Norden bald das Geld ausgehen. Man kann sich ja ausrechnen, wie viel aus dem Süden jedes Jahr in den Länderfinanzausgleich fließt. Keiner kann ein Interesse daran haben, den Industriestandort in Bayern und Baden-Württemberg zu schwächen.“

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Ist Bayern wirklich Spitze bei den erneuerbaren Energien?

Aber ist Bayern wirklich so gut bei den erneuerbaren Energien, wie es Markus Söder gerne hinstellt? Der BR hat in seiner Rubrik #Faktenfuchs mal nachrecherchiert. Bei vielen Kategorien, bei denen der CSU-Chef den Freistaat auf der eins oder zwei sieht, fehlt der Bezug zur Größe des Landes beziehungsweise der Einwohner für eine aussagekräftige Einordnung.

Ein Beispiel des BR Bei der „installierten Leistung“ liegt Bayern auf Platz eins. Also bei der maximalen Leistung, die beispielsweise ein Windrad erbringen kann. In absoluten Zahlen heißt das (Quelle: Marktstammdaten der Bundesnetzagentur): Bayern liefert 19.000 Megawatt (MW) an installierter Leistung. Danach kommt Niedersachsen mit 17.500 MW, anschließend Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg mit 13.000 MW. Setzt man die Zahlen allerdings ins Verhältnis mit der Fläche des Landes, rangiert Bayern nur im Mittelfeld. Der Freistaat würde aufgrund seiner Größe und der „installierten Leistung der erneuerbaren Energien pro Quadratkilometer“ nur auf Platz neun von 13 landen (ausgenommen die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen). Spitzenreiter wären Schleswig-Holstein, dann das Saarland, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Nach demselben Prinzip kann man auch bei den anderen Kennzahlen vorgehen, die Söder gerne vorbringt. Stefan Holzheu, Mitarbeiter am Zentrum für Ökologie und Umweltforschung an der Universität Bayreuth, half dem BR als Experte. Er schrieb auf Twitter, dass man beim Blick auf die absoluten Zahlen, die Menschen irreführt.

Weiter heißt es beim #Faktenfuchs, dass Bayern klares Schlusslicht beim Ausbau von Windenergie ist. Das liege unter anderem an der 10H-Regel. Bei der Wasserkraft ist der Freistaat zwar stark, allerdings seien die Potenziale erschöpft. Bei Solarenergie führt Bayern den Ländervergleich klar an. Nur hört man auf Detlef Fischer vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW), dann fehlt uns eine „bedarfsgerechte Stromversorgung“. Es fehle an Speichermöglichkeiten. Die Photovoltaik „nutzt uns nachts nichts und im Winter kaum“, so Fischer. Hier sei „zu wenig gemacht worden“ gerade auch mit Blick auf das Speichern von überschüssiger Energie an sonnigen Sommertagen. (tel)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.