Drama auf Bundesstraße: Auto kracht in zwei Bäume - für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät

Auf der Bundesstraße bei Ainring ist es zu einem heftigen Unfall gekommen. Ein Auto krachte frontal in zwei Bäume. Der Fahrer hatte keine Chance.

Bruch/Ainring - Am späten Samstagabend ist es auf der Bundesstraße 20 bei Ainring zu einem tödlichen Unfall gekommen. Gegen 22.10 Uhr befuhr ein 41-jähriger Ainringermit seinem Suzuki die Straße in Richtung Feldkirchen.

Auto kracht in zwei Bäume - Fahrer stirbt Zur Fotostrecke

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort krachte er frontal in zwei Bäume, wie die Polizei berichtet. Das Fahrzeug wurde dabei stark zerstört und deformiert, sodass der Unfallfahrer darin eingeklemmt war.

Auch interessant: Schrecklicher Unfall mit Kleinbus: Frau verliert bei Frontalunfall ihr Leben - Viele Verletzte

Die Freiwilligen Feuerwehren Ainring und Freilassing rückten in hoher Mannschaftsanzahl an. Der Verunfallte musste mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden und verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen hatten sich nicht im Fahrzeug befunden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Kfz-Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen, zudem hat die Polizeiinspektion Freilassing umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie auch: Ein Toter bei Lawinenabgang im Ostallgäu - weitere Person wird noch vermisst

kah