Gefährlicher Zwischenfall mit Eurofighter: Kampfjet muss in Nürnberg notlanden

Nach einem Zwischenfall in der Luft musste ein Eurofighter aus Sicherheitsgründen außerplanmäßig in Nürnberg landen.

Nürnberg - Ein Eurofighter musste am Dienstagnachmittag außerplanmäßig am Nürnberger Flughafen landen. Zuvor gab es einen Vorfall in der Luft, berichtete zuerst die Agentur News5. Ein Großaufgebot von Rettungskräften und der Feuerwehr waren vor Ort, mussten aber glücklicherweise nicht eingreifen.

Wie das Nachrichtenportale nordbayern.de auf Anfrage bei der Luftwaffe erfuhr, habe es einen Vogelschlag gegeben. Ob dadurch die Triebwerke beschädigt wurden, sei noch unklar. Experten der Luftwaffe würden den Kampfjet nun begutachten.

Sprecher zur Eurofighter-Landung in Nürnberg: „Ganz normales Verfahren“

Der Sprecher der Luftwaffe bezeichnete die außerplanmäßige Landung gegenüber nordbayern.de als „ganz normales Verfahren“. Man habe nur sicherstellen wollen, dass auf dem Weg zum eigentlichen Landeort, der Basis des Taktischen Luftwaffengeschwaders in Neuburg an der Donau, nichts passiert.

Ob der Eurofighter nun wieder zur Base fliegen kann oder auf dem Landweg abtransportiert werden muss, hängt von der Beschädigung ab.

Airport Nürnberg: Bruchlandung im Juni

Bereits im Juni kam es zu einer außergewöhnlichen Landung am Nürnberger Flughafen. Nach einer Bruchlandung blockierte ein Flieger die Rollbahn.

mag