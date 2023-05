Aiwanger: „Bayern steht für Qualitätstourismus“ - 47 bayerische Hotels mit Sternen ausgezeichnet

Von: Adriano D'Adamo

Hubert Aiwanger und die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes haben 47 bayerische Hotels mit Sternen ausgezeichnet. Weitere 45 Einrichtungen erhielten eine ähnliche Auszeichnung.

München – 47 bayerische Hotels und ein Gasthof wurden am Montag (22. Mai) mit Sternen gewürdigt. Hubert Aiwanger, Bayerns Wirtschafts- und Tourismusminister, und Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Bayern, haben die Auszeichnungen verliehen.

47 Hotels wurden mit einem Stern ausgezeichnet (Symbolbild). © IMAGO/imageBROKER/Firn

„In allen Regionen Bayerns das passende Angebot“ - Aiwanger verleiht Sterne

Die Hotels und der eine Gasthof haben alle unterschiedlich viele Sterne erhalten. Es wurde einmal ein Stern, zweimal zwei Sterne, 25-mal drei Sterne, 19-mal vier Sterne und einmal fünf Sterne verliehen. Davon befindet sich 20 Unterkünfte in Oberbayern, neun in Schwaben, sieben in Niederbayern, fünf in der Oberpfalz, vier in Mittelfranken, zwei in Oberfranken und eins in Unterfranken.

„Die Sterne am bayerischen Tourismushimmel strahlen heute wieder besonders hell. Erneut unterstreicht das bayerische Gastgewerbe, dass es für jeden Geschmack und Geldbeutel in allen Regionen Bayerns das passende Angebot gibt. Wer bei uns ein Hotelzimmer bucht, kann sich auf die hohe Qualität der Unterkünfte verlassen. Erneut beweisen in diesem Jahr 47 Hotels und ein Gasthof, dass Bayern für Qualitätstourismus steht“, so Hubert Aiwanger.

„Reisen für alle“: Auszeichnungen für Museen und Jugendherbergen in Bayern

Weiterhin zeichnete die Dehoga Bayern 45 Anbieter aus der Tourismuswirtschaft in der Kategorie „Reisen für alle“ aus. Die Kategorie umfasst Hotels und Jugendherbergen, aber unter anderem auch Museen und Bergbahnen. Die Auszeichnung kennzeichne Unterkünfte, die für Menschen mit Geh-, Hör-, Seheinschränkung oder mit kognitiven Beeinträchtigungen sicher geeignet seien, erläuterte Aiwanger. Die Tourismusbranche werde für die speziellen Anforderungen von Menschen mit Beeinträchtigungen geschult. „Von barrierefreien Angeboten im Tourismus und dem Mehr an Komfort profitieren alle, nicht nur unsere Gäste“, so Aiwanger.

