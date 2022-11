„Bajuwarisches Stammtischniveau. Wie immer bei Ihnen“ – Heftige Twitter-Schelte für Aiwanger

Von: Katarina Amtmann

Hubert Aiwanger beim Gillamoos-Frühschoppen 2021. © Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Auf Twitter präsentiert sich Hubert Aiwanger oft diskussionsfreudig. „Mal wieder rumpöbeln“, lautete nur eine der vielen Kritiken nach einem Tweet des Ministers.

München - Hubert Aiwanger polarisiert. Nach seiner Reaktion auf einen Tweet stand der Freie-Wähler-Chef vor einiger Zeit in der Kritik. Mit einem Foto löste der stellvertretende bayerische Ministerpräsident nur kurz darauf erneut eine lange Diskussion aus.

Erbschaftssteuer: Aiwanger streitet sich auf Twitter

Und Bayerns Wirtschaftsminister kann es nicht lassen – und diskutiert auf Twitter fröhlich weiter. Auf einen Tweet, in dem Aiwanger die Abschaffung der Erbschaftssteuer forderte und erklärte, dass Immobilien zunehmend von ausländischen Investoren gekauft würden, weil die Steuerlast zu hoch sei, erhielt er Widerspruch. „Ich habe bisher ungelogen noch keinen einzigen vernünftigen Tweet von Ihnen in der Timeline gehabt“, schrieb ein Twitter-Nutzer namens Herr Mülller-Lüdenscheidt am Samstag, 19. November.

„Sagt der Amokfahrer, der meinte, die anderen fahren alle in die falsche Richtung. Vielleicht mal Ihre Position überdenken?“ schlug Aiwanger zurück. „Nicht die anderen, Sie!“ meldete sich Herr Müller-Lüdenscheidt sofort wieder zu Wort. „Geisterfahrer. Der Begriff, den Sie suchen, ist Geisterfahrer. Amokfahrer fahren nicht auf Autobahnen, sondern auf Weihnachtsmärkte“, verbesserte ein weiterer Twitter-Nutzer Aiwanger. „Nicht mal den Unterschied zwischen Geisterfahrer und Amokfahrer, kennt er...“, zeigt sich noch eine Person resigniert.

Söder-Vize Aiwanger in der Kritik – „Überdenken? Nicht Ihre Sache“

„Herr Aiwanger, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob Sie nicht der Geisterfahrer sind? Selbstreflexion kann Wunder bewirken!“, merkt eine weitere Person an. Und jemand fügt hinzu: „Genau das denken viele Menschen über Sie, Herr Aiwanger. Überdenken? Nicht Ihre Sache.“

Twitter-Kritik an Aiwanger: „Bajuwarisches Stammtischniveau. Wie immer bei Ihnen“

„Wow, mal wieder rumpöbeln. Wie staatsmännisch! Oder doch eher bajuwarisches Stammtischniveau. Wie immer bei Ihnen“, schreibt jemand ironisch. „Was für einen geistigen Dünnschiss Sie hier jeden Tag von sich geben. Und sowas bekleidet ein Ministeramt. Mehr muss man über Bayern nicht wissen“, lautet ein weiterer Kommentar. „Nicht sonderlich kritikfähig der Herr Aiwanger!“ ist ebenfalls zu lesen. (kam)

Auf Twitter hat Hubert Aiwanger Klimaaktivisten kürzlich direkt angesprochen und eine Forderung geäußert. Auch die Grünen werden kritisiert.