Akku von Hoverboard explodiert und setzt Haus in Brand

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Der Akku eines Hoverboards ist am Dienstagabend in Neustadt bei Coburg explodiert und hat einen Hausbrand verursacht. Durch die Explosion hätten erst die Möbel und später das Einfamilienhaus in Flammen gestanden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch. Die Eigentümerin und ihre 15 Jahre alte Tochter erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Feuerwehr löschte das Feuer im Stadtteil Wildenheid zwar schnell, es ist nach Angaben des Sprechers jedoch vorerst nicht bewohnbar.

Neustadt bei Coburg - Der Sachschaden wurde auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Ein Hoverboard ist eine Art Skateboard, das elektrisch betrieben wird. Der Fahrer lenkt und beschleunigt durch Gewichtsverlagerung. Immer wieder gibt es Berichte, dass sie in Brand geraten oder explodieren - etwa beim Laden des Akkus. In den USA wurden Hoverboards 2016 auf den Arealen vieler Hochschulen verboten, auch die drei größten US-Fluggesellschaften haben die E-Roller an Bord verboten. dpa