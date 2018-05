Bei „Aktenzeichen XY...“: Sie schrieb eine Liebes-SMS an heimlichen Geliebten und verschwand spurlos

Eine Liebes-SMS an ihren heimlichen Geliebten war ihr letztes Lebenszeichen – danach verliert sich ihre Spur. Was ist mit Tabita Cirvele passiert?

Update von 9. Mai, 21 Uhr:

Am Abend wurde bei „Aktenzeichen XY...“ der Fall der seit 2016 verschwundenen Tabita Cirvele vorgestellt. Laut dem Beamten des Tiroler LKA, der im Studio zu Gast ist, befand sich Tabita in einer unangenehmen Lebenssituation - hin und hergerissen zwischen ihre Mann und ihrem Geliebten. „Sollte sie diese Auszeit wirklich genommen haben, scheint es seltsam, dass sie ihr Auto zurückgelassen hat. Wir müssen davon ausgehen, dass ihr etwas zugestoßen ist“, meint der Beamte. Derzeit gibt es keinen einzigen Hinweis über ihren Verbleib.

Ihr Handy war am Tag des Verschwindens bis 7 Uhr am Netz, danach wurde es ausgeschaltet. Seitdem gibt es auch keine Verbindung mehr zu ihrem Handy.

Tabita fuhr einen Audi A3 mit dem deutschen Kennzeichen MS AT67. Wenn jemand dieses Auto gesehen hat und Hinweise geben kann, wie viele Menschen in dem Auto saßen, der soll sich beim Tiroler LKA unter der Nummer 0043/591 33 70 33 33 melden.

Für Hinweise, die zum Auffinden von Tabita führen, gibt es eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro.

Die Erstmeldung

München - Eine Liebes-SMS an ihren heimlichen Geliebten war ihr letztes Lebenszeichen – danach verliert sich ihre Spur. Angeblich verließ Tabita Cirvele (50) am 24. September 2016 ein Haus in Reutte/Tirol, das sie gemeinsam mit ihrem deutschen Ehemann bewohnte. Die gebürtige Lettin wollte über Bayern nach Münster (Nordrhein-Westfalen) zu ihrem Freund reisen, ein neues Leben ohne ihren Ehemann beginnen – doch sie kam nie dort an. Sie ist seither verschollen – im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet, irgendwo zwischen Tirol, dem Allgäu und dem Ammertal.

Der mysteriöse Fall beschäftigt am Mittwoch, 9. Mai, auch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Tabitas verzweifelter Freund Thomas S. hat große Hoffnung in die Sendung: „Ich wünsche mir Hinweise, was mit Tabita passiert ist“, sagt der Münsteraner zur tz.

Rückblende: Als Thomas S. nach dem 24. September 2016 nichts mehr von Tabita Cirvele gehört hat, meldet er die zierliche Lettin bei der deutschen Polizei als vermisst. Ihr Ehemann soll hingegen erst zehn Tage nach dem Verschwinden Vermisstenanzeige erstattet haben. Die Tiroler Polizei ermittelt seitdem mit Hochdruck.

Tabita wollte sich trennen und zu ihrem Freund ziehen

Da ihre Verwandten nicht glauben können, dass sich die kontaktfreudige Frau einfach nicht mehr meldet, wird auch ein Verbrechen nicht ausgeschlossen. Nachdem Leichenspürhunde in Booten auf den nahe von Reutte gelegenen Plansee gebracht worden waren und Witterung aufgenommen hatten, wurde dieser Spur nachgegangen – ohne Erfolg. Eine Handyortung blieb erfolglos – die vermisste Frau hatte eine deutsche und eine österreichische Rufnummer.

Tabita hatte jahrelang mit einer Schwester und ihrem Vater in Münster gelebt. Während einer Kur lernte sie ihren späteren Mann kennen, mit dem sie nach Reutte zog. Im Sommer 2016 kehrte Tabita mit ihrem Ehemann für ein paar Wochen in ihre Wahlheimat Münster zurück, um ihren dementen Vater im Krankenhaus zu pflegen. In dieser Zeit lernte sie Thomas S. kennen. Zurück in Reutte, blieben die beiden verbunden, schrieben sich SMS und telefonierten heimlich. Dann wollte Tabita sich angeblich von ihrem Ehemann trennen und zu Thomas S. nach Münster ziehen. Doch was ist ihr auf dem Weg dorthin nur passiert?

