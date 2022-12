Kinderleichenfund in der Donau: Polizei erhofft sich durch „Aktenzeichen XY... ungelöst“ Durchbruch

Von: Tanja Kipke

Teilen

Der Fund einer Kinderleiche in der Donau beschäftigt seit Monaten die Ingolstädter Kriminalpolizei. Die Identität ist weiterhin unklar, eine ZDF-Serie soll zum Durchbruch verhelfen.

Vohburg – Der tote Junge war bereits Mitte Mai in der Donau gefunden worden. Verpackt in einer Plastiktüte, mit einem Stein beschwert lag er bei der Entdeckung vermutlich schon mehrere Monate im Wasser. Da die Identität des Kindes nach wie vor unklar ist, wird der Kriminalfall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am Mittwoch (7. Dezember, 20.15 Uhr) behandelt. Die Ermittlungsgruppe der Ingolstädter Kripo hofft, durch die Veröffentlichung im Fernsehen einen Durchbruch zu erzielen.

„Aktenzeichen XY ... ungelöst“: Fall der Kinderleiche aus der Donau bei ZDF-Sendung

Der Junge im Vorschulalter war im Mai von einem Kanufahrer an einer Staustufe bei Vohburg an der Donau (Landkreis Pfaffenhofen) gefunden worden. Die Identität sowie die Todesursache des Kindes seien weiterhin ungeklärt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag.

Gesicht wurde rekonstruiert: Ermittler erhoffen sich durch ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ Hinweise. © Sina Schuldt/dpa/Polizei Oberbayern (merkur.de-Collage)

Beamte haben direkt nach dem Fund die Ufer der Donau im Raum Ingolstadt sowie den Fluss selbst abgesucht, jedoch ohne einen Hinweis auf den Täter zu finden. Im November hatten Rechtsmediziner dann das Gesicht des unbekannten Buben rekonstruiert und konnte so weitere Details herausfinden: Das Kind war zwischen drei und sieben Jahre alt, 110 Zentimeter groß, etwa 15 Kilo schwer und hatte blaue Augen sowie dunkelblonde bis braune Haare.

Ermittler setzen 10.000 Euro Belohnung für Hinweise aus

Auch Details zu dem Stein, mit dem die Kinderleiche in der Donau versenkt wurde, hatte die Polizei veröffentlicht. Es handelt sich um einen 40 mal 20 mal 6 Zentimeter großen Pflasterstein, der unter dem Namen Diephaus, Typ „Natura Vigo“, verkauft wird.

Ein Ingolstädter Ermittler wird den Fall im ZDF-Studio vorstellen. Für Zeugenhinweise, die zur Klärung des Falls führen, wurde eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. (tkip/dpa)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.