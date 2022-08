Goldtransporter in Bayern überfallen – Polizei sucht Zeugen mithilfe von ZDF-Sendung

Von: Tanja Kipke

Das Fluchtfahrzeug der Täter: Ein schwarzer Jaguar. Die Beute: Zwei Behälter mit 24-karätigem Goldgranulat. © Kripo Alzenau

Zwei Männer haben in Alzenau einen Transporter mit Gold überfallen. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach den Tätern, die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ unterstützt die Beamten.

Alzenau - Am Freitag (19. August) überfielen zwei bewaffnete Männer gegen 10.15 Uhr einen Transporter in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg). Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und fahndete nach den flüchtigen Tatverdächtigen. Laut Polizeimeldung hätten die Täter den Goldtransporter gestoppt, die beiden Fahrzeuginsassen gefesselt und sich innerhalb kürzester Zeit mit ihrer Beute aus dem Staub gemacht. Jetzt hilft die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ den Beamten bei der Zeugensuche.

„Aktenzeichen XY ... ungelöst“: Täter erbeuten zwei Behälter mit 24-karätigem Goldgranulat

Der Raub ereignete sich in der Borsigstraße in Alzenau, die Täter waren offenbar als Polizisten verkleidet, wie in der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ erklärt wird. Auch das Fahrzeug der bewaffneten Männer hätte ein Blaulicht gehabt. Die Männer erbeuten zwei Behälter mit 24-karätigem Goldgranulat mit der Körnung in Größe eines Fingernagels. Kurze Zeit später wird das Fluchtfahrzeug, ein schwarzer Jaguar, ausgebrannt in der Nähe des Pendlerparkplatzes Alzenau Nord an der Autobahn A 45 gefunden.

Die Wachleute des Autos konnten nur eine vage Täterbeschreibung abgeben, da sie in kürzester Zeit überfallen und gefesselt wurden. Beide seien zwischen 30 und 40 Jahre alt und hätten dunkle Westen mit der gelben Aufschrift „POLIZEI“ getragen.

Nach Raubüberfall: Polizei sucht dringend Zeugen

Wer kann Hinweise zum Fluchtfahrzeug oder den Fahrzeugnutzern geben?

Wer kann Angaben zu dem angefertigten Kennzeichen GG – FO 215 machen?

Wem ist in der Zeit zwischen 21/22.06.22 bis zum 19.08.22 ein schwarzer Pkw Jaguar mit den Kennzeichen GG-FO 215 aufgefallen?

Wer weiß etwas zum Verbleib der Goldtransport-Behälter?

Wer hat Beobachtungen zum ausgebrannten Fluchtfahrzeug in Höhe der Straße Schäferheide in Alzenau gemacht?

Wer hat möglicherweise „Dash-Cam“-Aufnahmen gemacht, die er der Polizei zur Verfügung stellen kann?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegen. (tkip)

