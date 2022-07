G7-Gipfel: „Haben Sie in den Klamotten geschlafen?“ – Frau wirft Söder Respektlosigkeit vor

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder am Flughafen München. Er empfing Emmanuel Macron und Joe Biden. © IMAGO / Future Image

Markus Söder empfing Joe Biden vor dem G7-Gipfel und kassierte für sein Outfit Spott. Auch am Tag danach gibt es Kritik am Look des CSU-Chefs.

München – Seit Sonntag (26. Juni) läuft der G7-Gipfel in Elmau. Die wichtigsten Staatschefs aus aller Welt (das bedeutet G7) sind für die Gespräche nach Schloss Elmau im Kreis Garmisch-Partenkirchen gereist.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Söder empfängt Biden – Netz lacht über Outfit des CSU-Chefs

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder empfing unter anderem US-Präsident Joe Biden am Münchner Flughafen. Im Netz entbrannte eine Diskussion: „So stellt man sich Deutschland bei den Simpsons vor“, wurde gewitzelt. Söder selbst musste Häme für sein Outfit einstecken.

„Was hat er für Klamotten aus dem Schrank geholt?“, wurde auf Twitter gefragt. „Dieser Mann ist ja ein textiler Geisterfahrer!“, so ein schockierter Kommentar. „Sacko und Hose beißen sich leider farblich! Achten Sie da bitte in Zukunft drauf. Herzlichen Dank“, lautete der Tipp einer weiteren Person.

G7-Gipfel 2022 in Elmau – Voller Terminkalender für CSU-Chef Markus Söder

Nachdem er den zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau angereisten Biden am Abend empfangen hatte, stand für Söder am nächsten Tag schon ein weiterer Termin im Kalender. Auf Instagram teilte er am Sonntag (26. Juni) Fotos von seinem Besuch des Bürgerfestes Langquaid im Kreis Kelheim: „Der Besuch hier ist immer wieder eine Freude“, schrieb der CSU-Chef.

G7-Gipfel in Elmau – Nach Outfit-Kritik an Söder: „Haben Sie in den Klamotten geschlafen? Respektlos“

Doch erneut wurde Söder für seine Outfitwahl kritisiert: „Haben Sie in den Klamotten geschlafen? Das ist doch dieselbe Garderobe, in der Sie die G7-Gäste empfangen haben. Ihre Freizeit-Klamotten, die Sie schon die ganze Woche anhaben. Respektlos den Gästen gegenüber“, kommentiert eine Frau das Foto. Sie ist aber aktuell fast alleine mit ihrer Meinung. Nur eine weitere Person hat ihren Kommentar geliked. (kam)

