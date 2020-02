Albrecht-Dürer-Flughafen Nürnberg - der zweitgrößte in Bayern

Der Nürnberger Flughafen ist der zweitgrößte Bayerns und der zehntgrößte ganz Deutschlands. Er gilt als einer der am schnellsten wachsenden Flughäfen bundesweit.

Seit mehr als 60 Jahren existiert der Flughafen Nürnberg .

. Der Flughafen ist der zweitgrößte Bayerns.

Alle Informationen über den Albrecht-Dürer-Flughafen im Überblick.

Nürnberg - Klein aber fein. So lässt sich der Flughafen in Nürnberg gut beschreiben. Er ist nach dem Flughafen München der größte des Freistaats und in Aufbruchsstimmung. Er gilt als der Flughafen der in ganz Deutschland am schnellsten wächst.

Lage des Flughafens - perfekte Anbindungen ins Stadtzentrum und zur Autobahn

Im Gegensatz zu seinem großen Bruder, dem Franz Josef Strauß-Flughafen, ist der Airport in Nürnberg einfach und schnell zu erreichen. Mit der U-Bahn dauert es nur 12 Minuten bis ins Stadtzentrum. Außerdem verbinden diverse Bus- und Bahnlinien den Flughafen mit den Nachbarstädten Erlangen und Fürth.

Der Flughafen ist nicht nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, auch mit dem Auto sind Besucher schnell und einfach am Ziel. Der Airport liegt nämlich direkt neben der Autobahn A3. 15 Minuten dauert eine Fahrt mit dem Auto ins Stadtzentrum Nürnbergs. Insgesamt stehen über 9000 Parkplätze am Flughafen zur Verfügung.

Albrecht-Dürer-Flughafen Nürnberg: die Anlage des Airports

An die 4,5 Millionen Passagiere hieß der Flughafen im Jahr 2018 willkommen. Da bedeutet, dass der Airport in Nürnberg zu den mittelgroßen deutschen Verkehrsflughäfen gehört. Dazu werden auch die Flughäfen Stuttgart, Köln/Bonn und Hannover-Langenhagen gezählt. Die derzeitige Kapazität wird sogar auf fünf Millionen geschätzt. Der Flughafen besitzt nur eine Start- und Landebahn, die an die drei Kilometer lang ist. Über die Bahn können nicht nur Verkehrsflugzeuge, sondern auch Großraumjets wie eine Boeing 747 landen und starten.

Der Nürnberger Flughafen: ein Terminal mit zwei Abflughallen

Der Airport besteht aus einem Terminal mit zwei Abflughallen und einem Ankunftsbereich. 1992 wurde das Passagierterminal ausgebaut und modernisiert. Insgesamt gibt es am Nürnberger Flughafen sechs Abstellplätze, fünf davon sind mit Fluggastbrücken, umgangssprachlich auch als „Finger“ bezeichnet, ausgestattet. Für Fluggesellschaften wie Ryanair oder Wizz Air stehen in fußläufiger Nähe noch drei weitere Positionen zur Verfügung.

Fluggesellschaften am zweitgrößten Airport Bayerns

Der Flughafen Nürnberg bietet nicht nur innerdeutsche und europäische Fluge an, auch internationale Flüge starten von dort. Charterflüge haben etwa die kanarischen Inseln, Ägypten oder auch Isra el als Ziel. Früher war Air Berlin die wichtigste Fluggesellschaft für Nürnberg, doch mit der Insolvenz der Firma änderte sich das. Heute sind vor allem Ryainair und Eurowings am Airport vertreten, die beiden Fluggesellschaften haben sogar einige Flugzeuge dort stationiert. Auch Corendon will Mitte 2020 zwei Maschinen in Nürnberg abstellen. Dafür möchte Ryanair die stationierten Flugzeuge abziehen.

Parken am Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg

Auf dem Gelände des Nürnberger Flughafens stehen den Besuchern über 9000 Parkplätze zur Verfügung. Einige davon sind sogar mit Ladestationen für Elektroautos ausgestattet. Die Tickets für die Stellplätze sind online buchbar, die Preise variieren je nach Saison und Lage.

Ausbau und Infrastruktur am Flughafen Nürnberg

Schon länger ist ein Trasse von der A3 zum Flughafen Nürnberg geplant. Vor allem von einer Untertunnelung der Start- und Landebahn wird gesprochen. Das Vorhaben wird voraussichtlich 52 Millionen Euro kosten.