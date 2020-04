Hamsterkäufer-Problem: Aldi transportiert Pasta-Massen von Süditalien in den Freistaat

Die Corona-Krise bestimmt den Alltag der Menschen - auch in Bayern. Viele machen sich Sorgen und greifen zu „Hamsterkäufen“ - ein Discounter-Riese hat jetzt ein Zeichen gesetzt.

In Bayern gilt wegen des Coronavirus* eine Ausgangsbeschränkung, sie ist bis zum 19. April befristet.

Hier finden Sie unseren Wegweiser zur Berichterstattung und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Bayern als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.



Oberbayern hält in der Coronavirus-Krise zusammen: Tragen Sie hier Ihr Restaurant oder lokales Unternehmen* mit seinem Corona-Service ein. Vom Lieferservice bis Abholdienst bis zur Dienstleistung.



Nürnberg - Das Coronavirus breitet sich in Bayern immer weiter aus*. Der Freistaat gehört zu den stärksten betroffenen Ländern in ganz Deutschland. In München ist die Lage teilweise chaotisch* - und auch hier steigt die Zahl der Infizierten täglich. Die Krise führt viele Menschen dazu, sich Sorgen zu bereiten, was sich auch am Einkaufsverhalten zeigt. Sogenannte „Hamsterkäufe“ prägen den Alltag vieler Menschen dieser Tage - auch in Bayern.

Coronavirus-Hamsterkäufe: Aldi schickt Zug mit Nudeln aus Italien nach Bayern

ALDI Süd eine sich ganz besondere Aktion einfallen lassen: DB Schenker hat 400.000 Packungen Nudeln im Auftrag von Aldi Süd aus Italien nach Nürnberg transportiert. Die Transporte wurden dabei von der Sparte „DB Schenker Transa“ organisiert. Wie BR24 berichtet, fuhr der „Pasta-Express“ in der Nähe von Neapel ab. Ziel: Nürnberg. Mit Sicherheit ein gutes Zeichen für all diejenigen, die sich dieser Tage Sorge um leere Regale machen.

Coronavirus in Bayern: „Pasta-Express“ rollt von Neapel bis Nürnberg

Die Güterzug-Waggons waren bis oben voll mit 300 Paletten italienischer Nudelpackungen. In fachgerecht ausgedrückten Verkaufseinheiten gesprochen, sei das "eine Menge von 400.000 Pasta-Paketen zu je 500 Gramm", erklärt die European Account Managerin von TRANS, Lisa Klonk gegenüber BR24. Vom Nürnberger Railport sollen den Angaben zufolge die 300 Paletten mit Pasta-Varianten auf Lkw verladen und zu den Aldi-Süd-Logistikzentren transportiert werden. 650 Filialen erhalten dann bald Nudelnachschub.

Coronavirus: Hamsterkäufe in Bayern

In Zeiten der Krise würden sich Lieferketten anpassen, so Klonk gegenüber BR24. Deshalb habe man den Transport auf Schienen verlegt, da die momentanen Grenzkontrollen für Lkw nicht absehbar seien. Wie sie sagt, werde auch in Zukunft regelmäßig Pasta-Nachschub eintreffen.

*Merkur.de/tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe